Leganés accueille le Real Sporting lors de la trente-septième journée

01/05/2021 à 18:15 CEST

le Leganes joue ce dimanche à 18h15 son trente-septième match de la deuxième division contre le Sportif dans le Stade municipal de Butarque.

le Leganes arrive avec enthousiasme pour le trente-septième tour après avoir vaincu le Alcorcón dans le Saint Dimanche par 1-2, avec des buts de Gaku shibasaki Oui José Arnaiz. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 18 des 36 matchs disputés jusqu’à présent en deuxième division et ont réussi à marquer 41 buts en faveur et 31 contre.

Concernant les visiteurs, le Sportif réel a récolté un nul nul contre le Real Saragosse, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de classement contre le Leganes. À ce jour, sur les 36 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté 15 avec 35 buts pour et 25 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Leganes Il a réalisé un bilan de 13 victoires, trois défaites et deux nuls en 18 matchs disputés à domicile, on ne pourra donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Sportif réel Il a un bilan de six victoires, sept défaites et cinq nuls en 18 matchs joués, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de LeganesEn fait, les chiffres montrent une victoire et sept défaites pour l’équipe locale. De plus, les visiteurs ont une séquence de six matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Leganes. La dernière fois qu’ils ont affronté le Leganes et le Sportif dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

À ce moment, le Leganes il est en tête du classement avec une différence de quatre points par rapport à son rival. le Leganes Il arrive au meeting avec 61 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. Quant au rival, le Sportif réel, est en cinquième position avec 57 points.