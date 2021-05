Leganés ajoute trois points après avoir dépassé Logroñés (3-0)

16/05/2021 à 23:31 CEST

le Leganes consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Logroñés lors de la réunion tenue dans le Stade municipal de Butarque ce dimanche. le Leganes Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Vallecano Ray. Du côté des visiteurs, le Logroñés perdu par un résultat de 1-4 lors du match précédent contre Girona. Après le résultat obtenu, l’équipe madrilène est quatrième, tandis que le Logroñés Il est dix-neuvième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a bien démarré pour lui Leganes, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade municipal de Butarque avec un objectif de Miguel de la Fuente à 22 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Madrid, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un autre but de Miguel de la Fuente, réalisant ainsi un doublé à 57 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a augmenté le score grâce à un objectif de Sabin mérinos à 81 minutes, mettant fin au duel avec un score final de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Leganes a sauté du banc Kevin Bua, Robert Ibáñez, Ruben Pardo, Rodrigo Tarin Oui Diego Garcia remplacer Miguel de la Fuente, Javier Aviles, Juan Muñoz, Jonathan Silva Oui Sabin mérinos, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Damien, Ruben Martinez, Pablo Bobadilla, Mateusz bogusz Oui Andoni Lopez, qui a sauté sur le terrain pour Paulino De La Fuente Gómez, Inaki Saenz Arenzana, Gorka Perez, Iago Lopes Oui Andy.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Leganes (Javier Aviles Oui Jonathan Silva), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce bon affichage, le Leganes Il compte déjà 66 points en Deuxième Division et se place à la quatrième place du classement, occupant une place d’accès aux éliminatoires pour la promotion en Première Division. Pour sa part, Logroñés il reste avec 41 points, en position de relégation en Second B, avec lequel il a affronté ce trente-neuvième jour.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en deuxième division: le Logroñés tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui CF Fuenlabrada à la maison, tandis que le Leganes jouera contre lui CD Mirandés à domicile.

Fiche techniqueLeganes:Asier Riesgo, Sergi Palencia, Javier Hernández Carrera, Sérgio Gonzalez, Jonathan Silva (Rodrigo Tarín, min.80), Javier Avilés (Robert Ibáñez, min.65), Juan Muñoz (Rubén Pardo, min.80), Gaku Shibasaki, Rubén Pérez, Sabin Merino (Diego Garcia, min 87) et Miguel de la Fuente (Kevin Bua, min 65)Logroñés:Santamaría, Unai Medina, Gorka Perez (Pablo Bobadilla, min.46), Álex Pérez, Iago Lopes (Mateusz Bogusz, min.64), Paulino De La Fuente Gómez (Damián, min.45), Andy (Andoni López, min. 68), Jaime Sierra, Inaki Saenz Arenzana (Ruben Martinez, min.46), Nano et Lander OlaetxeaStade:Stade municipal de ButarqueButs:Miguel de la Fuente (1-0, min.22), Miguel de la Fuente (2-0, min.57) et Sabin Merino (3-0, min.81)