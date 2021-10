Leganés annonce le limogeage d’Asier Garitano

30/10/2021 à 21:44 CEST

.

Leganés a signalé le limogeage de l’entraîneur Asier Garitano, qui termine ainsi sa deuxième étape dans l’équipe bleu et blanc après avoir ajouté dix points lors des treize premières journées de cette saison en LaLiga SmartBank.

Garitano part après être arrivé au milieu de l’année dernière pour remplacer José Luis Martí et qualifier l’équipe de Leganense pour les éliminatoires de la promotion, où il a été éliminé par Rayo Vallecano.

Auparavant, lors de votre premier séjour dans l’entité, Il a réussi à faire passer l’équipe de la deuxième B à la plus haute catégorie du football espagnol. Non seulement cela, mais il a également scellé deux séjours et s’est qualifié pour les demi-finales de la Copa del Rey.

Figure emblématique pour les fans, il va aussi comme le deuxième entraîneur avec le plus de matchs et le plus de victoires de l’histoire, scellant 100 victoires en 258 matchs, seulement dépassé par Luis Ángel Duque. A tout cela il ajoute d’autres mérites comme celui d’avoir été nommé Fils adoptif de la ville en 2017.

Leganés a déjà annoncé que le nom de votre remplaçant sur le banc sera bientôt connu On s’attend donc à ce que l’élu mène déjà l’effectif en duel de championnat le lendemain, au stade de Butarque face à Carthagène.