Leganés B gagne 1-2 au stade de Pontevedra

19/09/2021 à 19:05 CEST

Les Léganes joué et gagné 1-2 le match de dimanche dernier dans le Stade municipal de Pasarón. Les Pontevedra Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre le CD Mostoles. Pour sa part, Leganés B il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Salamanque UDS. Après le tableau d’affichage, l’équipe de Pontevedra est douzième à la fin du match, tandis que le Léganes est sixième.

La première moitié de la confrontation a bien commencé pour lui Leganés B, qui a créé la lumière à travers un but de lever du soleil à la 11e minute, terminant la première période sur le score de 0-1.

La deuxième mi-temps du match a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté sa distance grâce à un but de Des champs quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 50. L’équipe locale a réduit les écarts grâce à un but de roux à la 65e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 1-2.

Avec ce résultat, le Pontevedra il reste deux points et le Léganes il monte à six points.

Le lendemain, l’équipe de Ange Rodriguez affrontera contre Bergantiños, Pendant ce temps, il Leganés B de Carlos Martínez sera mesuré par rapport Compostelle.

Fiche techniquePontevedra :Cortes, Churre, Soto, Samu Araújo, Diego Seoane, Romay, Javi Rey, Brais Abelaneda, Álex González, Calvillo et CharlesLeganés B :Victores, Alba, Ofoli Quaye, Joserra, Javi Rubio (Samed, min.45), Cassio, Cissé, Rivas, Borona, Campos et ÁlexStade:Stade municipal de PasarónButs:Alba (0-1, min. 11), Campos (0-2, min. 50) et Rufo (1-2, min. 65)