Leganés B reçoit Compostelle dans son fief

25/09/2021 à 11h30 CEST

Les Compostelle voyage ce dimanche à Annexe Jesús Polo se mesurer avec Léganes dans son quatrième tour de la deuxième RFEF, qui débutera à 11h30.

Les Leganés B Il arrive avec enthousiasme pour le quatrième jour après avoir remporté la victoire en tant que visiteur dans le Stade municipal de Pasarón par 1-2 devant Pontevedra, avec des objectifs de Des champs et lever du soleil. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des trois matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer quatre buts pour et deux contre.

Du côté des visiteurs, le Compostelle Il venait de remporter ses deux derniers matchs 3-1 et 3-0, le premier contre le CD Mostoles dans son stade et le second contre lui Christ athlétique dans son domaine, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Leganés B. Avant ce match, le Compostelle il avait remporté deux des trois matches disputés dans la deuxième RFEF cette saison et cumule le chiffre de deux buts encaissés à sept en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Leganés B il a perdu dans son seul duel joué jusqu’à présent à domicile dans la deuxième RFEF. Aux sorties, le Compostelle a signé un tirage au sort dans son seul engagement en tant que visiteur à ce jour dans la compétition.

Actuellement, entre Leganés B et le Compostelle il y a une différence d’un point dans le classement. Les Leganés B Il arrive à la rencontre avec six points à son casier et occupant la sixième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est première avec sept points.