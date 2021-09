Leganés bat Amorebieta au minimum (1-0)

18/09/21

Le à 22:44 CEST

Les Léganes a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-0 contre lui Amorebieta ce samedi dans le Stade Municipal de Butarque. Les Léganes arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Du vrai sportif par un score de 2-1. Quant à l’équipe visiteuse, le Amorebieta a dû se contenter d’un match nul contre lui Burgos. Avec ce résultat, l’équipe madrilène est dix-neuvième, tandis que la Amorebieta Il est vingtième en fin de match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Lazar Randjelovic à la 14e minute. Avec ce score, la première mi-temps du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Léganes ils entrèrent Sergi Palencia, Borja Garcés, José Arnaiz, Cheick Doukoure et Naïm Garcia remplacement Unai bustinza, Jon Bautista, Lazar Randjelovic, Fede Vico et Edgar Barcenas, Pendant ce temps, il Amorebieta a donné accès à Iker Unzueta Arregui, Mikel Alvaro, Gorka Guruzeta, Mikel Zarrabeitia et Asier Etxaburu Diz pour Koldo obieta, Allvaro Pena, Iker Unzueta Arregui, Iker Bilbao et Josu Ozkoidi.

Pour le moment, les deux équipes se retrouvent avec cinq points en deuxième division.

Le lendemain le Léganes sera mesuré avec le CD Mirandés, tandis que l’équipe de zornotzarra jouera son match contre le Eibar.

Fiche techniqueLéganes :Iván Villar, Unai Bustinza (Sergi Palencia, min.33), Bruno, Kenneth Omeruo, Javier Hernández Carrera, Lazar Randjelovic (José Arnaiz, min.63), Fede Vico (Cheick Doukoure, min.79), Gaku Shibasaki, Rubén Pardo , Édgar Bárcenas (Naim Garcia, min.79) et Jon Bautista (Borja Garcés, min.63)Amorebieta :Santamaría, Oier Luengo, Markel Lozano Llona, ​​​​Jon Irazabal, Gaizka Larrazabal, Álvaro Peña (Mikel Alvaro, min.58), Gorka Larrucea, Iker Bilbao (Mikel Zarrabeitia, min.74), Josu Ozkoidi (Asier Etxaburu Diz, min. .74 ), Inigo Orozco et Koldo Obieta (Iker Unzueta Arregui, min.58)Stade:Stade Municipal de ButarqueButs:Lazar Randjelovic (1-0, min. 14)