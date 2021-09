Leganés bat CD Mirandés 1-2 et prend les trois points

26/09/2021 à 16h00 CEST

Les Léganes joué et gagné 1-2 le match de dimanche dernier dans le Stade municipal d’Anduva. Les CD Mirandés est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par 1-2 à Ténérife. Du côté des visiteurs, le Léganes a remporté son dernier match de la compétition 1-0 à domicile contre le Amorebieta. Avec ce bon résultat, l’équipe madrilène est douzième, tandis que le Mirandés il est huitième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Léganes, qui a créé le lumineux grâce à un but de Jon Bautista à la 9e minute. Ils ont égalé l’équipe locale par un but de Brugui à la 22e minute, terminant la première période sur le score de 1-1.

Après la mi-match, en seconde mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a pris l’avantage avec un but de Javier Hernández Carrera à 79 minutes, terminant ainsi le duel avec un score final de 1-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Mirandés ils sont entrés du banc Alex Lopez, Simon Moreno, Haïssem Hassan, Sergio Carreira et Alexandre Marques remplacement Oriol Rey, Iñigo Vicente, Brugui, Iago Lopes et Victor meseguer, tandis que les changements par le Léganes Ils étaient José Arnaiz, Cheick Doukoure, Sergi Palencia, Sergio González et Borja Garcés, qui est entré par Lazar Randjelovic, Fede Vico, Unai bustinza, Ruben Pardo et Jon Bautista.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont un au Mirandés (Haïssem Hassan) et trois à Léganes (Lazar Randjelovic, Cheick Doukoure et Javier Hernández Carrera).

Avec ce résultat, le Mirandés reste avec 10 points et le Léganes obtient huit points après avoir remporté le duel.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en deuxième division : le CD Mirandés tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Burgos à la maison, tandis que le Léganes jouera dans son fief contre lui Lugo.

Fiche techniqueCD Mirandés :Raúl Lizoain, Iago Lopes (Sergio Carreira, min.83), Odei Onaindia, Anderson Arroyo, Imanol Garcia de Albeniz, Oriol Rey (Álex López, min.57), Riccardo Capellini, Víctor Meseguer (Alejandro Marques, min.86), Sergio Camello, Íñigo Vicente (Simon Moreno, min.64) et Brugui (Haissem Hassan, min.64)Leganés :Iván Villar, Unai Bustinza (Sergi Palencia, min.73), Kenneth Omeruo, Bruno, Javier Hernández Carrera, Lazar Randjelovic (José Arnaiz, min.68), Rubén Pardo (Sérgio Gonzalez, min.90), Gaku Shibasaki, Fede Vico (Cheick Doukoure, min.68), Édgar Bárcenas et Jon Bautista (Borja Garcés, min.90)Stade:Stade municipal d’AnduvaButs:Jon Bautista (0-1, min. 9), Brugui (1-1, min. 22) et Javier Hernández Carrera (1-2, min. 79)