Leganés de LaLiga Smartbank: horaire et où regarder à la télévision

08/04/2021 à 20:47 CEST

SPORT.es

LaLiga Smartbank c’est absolument agréable et rapide. Ainsi, la saison se poursuit avec cette journée 34 avec des résultats fous, une tête de série avec trois prétendants qui peinent à rester en tête du classement tandis que leurs trois autres poursuivants ont également de forts espoirs de se battre pour des positions de promotion. . Même ainsi, il semble que Espanol et Majorque (respectivement premier et deuxième) conservent un avantage assez confortable par rapport à leurs principaux concurrents. Compte tenu de ces circonstances, ce jour sera confronté à la Espanyol contre Leganés au stade RCDE de Cornellá.

Le complexe local est situé dans le première position avec 67 points. Alors que, pour leur part, les visiteurs sont dans le quatrième place, avec 57 points.

Les deux équipes commenceront leur combat pour remporter les trois points à la maison Dimanche 11 avril à 21 h 00. De même, comme les matchs ne peuvent se dérouler que sans public, ils peuvent également être appréciés à travers Mitele Plus et Movistar LaLiga avec l’abonnement correspondant à ces plateformes. À cette occasion Il sera également diffusé via Gol, afin qu’il puisse être apprécié en plein air.