Leganés et Burgos ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

24/08/2021 à 12:02 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Stade Municipal de Butarque et qui a affronté le Léganes et à Burgos conclu avec une égalité à zéro entre les deux prétendants. Les Léganes affronté le match avec l’intention de récupérer leur score de championnat après avoir perdu le dernier match contre le Real Sociedad B par un score de 1-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Burgos il a été battu 1-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Du vrai sportif. Après le résultat obtenu, l’équipe madrilène s’est classée en seizième position, tandis que le Burgos, pour sa part, est dix-septième à l’issue de la rencontre.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

En seconde mi-temps, ni le Léganes ni lui Burgos ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et l’affrontement s’est terminé 0-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Léganes sauté du banc Sabin mérinos, Jonathan Silva, Fede Vico, Cheick Doukoure et Sergio González remplacement Sergi Palencia, Juan Muñoz, Xavier Quintilla, Gaku shibasaki et José Arnaiz, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Michel Zabaco, Raul Navarro del Río, William, José Matos et Miguel Angel Rubio, qui a sauté sur le terrain pour Riki, Juanma Garcia, Alex Alegria, Saul Berjon et Andy.

L’arbitre a donné un carton jaune à Burgos (Alfonso Herrero). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a entraîné l’expulsion de Grego Sierra. Au contraire, l’équipe à domicile a laissé le match sans cartes.

Avec ce résultat, le Léganes et le Burgos ils sont à égalité à un moment donné en deuxième division.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe de Madrid le fera contre lui Ibiza, Pendant ce temps, il Burgos affrontera le Eibar.

Fiche techniqueLéganes :Alfonso Herrero, Álvaro Rodríguez, Aitor Cordoba Querejeta, Grego Sierra, Fran García, Juanma Garcia, Andy, Unai Elguezabal, Riki, Saúl Berjón et Álex AlegríaBurgos :Asier Riesgo, Javier Hernández Carrera, Unai Bustinza, Kenneth Omeruo, Sergi Palencia, Gaku Shibasaki, Luis Perea, Xavier Quintilla, Juan Muñoz, José Arnaiz et Édgar BárcenasStade:Stade Municipal de ButarqueButs:0-0