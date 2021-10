Leganés et Lugo distribuent les points après en avoir tiré un

10/03/2021

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Municipal de Butarque et qui a affronté le Léganes et à Lugo il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Les Léganes Il est arrivé à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre CD Mirandés loin de chez soi (1-2) et l’autre devant Amorebieta dans son fief (1-0). Du côté des visiteurs, le Lugo a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Real Saragosse. Après le résultat obtenu, l’équipe madrilène est seizième à l’issue du match, tandis que le Lugo est le dix-neuvième.

La première partie de la confrontation a commencé d’une excellente manière pour les Léganes, qui a ouvert le score par un but Gaku shibasaki. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La seconde moitié du match a commencé face à lui Lugo, qui a mis les tables à travers un but de José Angel Carrillo à la 55e minute, concluant le duel avec un score final de 1-1.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Léganes qui sont entrés dans le jeu étaient Sergi Palencia, José Arnaiz, Borja Garcés, Naïm Garcia et Cheick Doukoure remplacement Unai bustinza, Sabin mérinos, Lazar Randjelovic, Fede Vico et Gaku shibasaki, tandis que les changements dans le Lugo Ils étaient José Angel Carrillo, Iriome, Jaume Cuellar Mendoza et Fernando Seoane, qui est entré pour remplacer Manu Barreiro, Gérard Valentin, Chris Ramos et Hugo Rama.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et trois pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Kenneth Omeruo et Gaku shibasaki et par les visiteurs de Xavi Torres, Gérard Valentin et José Angel Carrillo.

Avec ce résultat, le Léganes il reste neuf points et le Lugo avec huit points.

Lors du prochain match de la compétition, le Léganes jouera contre lui CF Fuenlabrada à la maison et le Lugo affrontera le Gérone dans leur stade.

Fiche techniqueLéganes :Iván Villar, Unai Bustinza (Sergi Palencia, min.46), Bruno, Kenneth Omeruo, Javier Hernández Carrera, Lazar Randjelovic (Borja Garcés, min.66), Fede Vico (Naim Garcia, min.81), Gaku Shibasaki (Cheick Doukoure , min.90), Rubén Pardo, Édgar Bárcenas et Sabin Merino (José Arnaiz, min.66)Lugo :Francisco Barbosa, Eduard Campabadal, Diego Alende, Juan Antonio Ros, Orest Lebedenko, Hugo Rama (Fernando Seoane, min.90), Xavi Torres, Josep Sene, Manu Barreiro (José Ángel Carrillo, min.43), Chris Ramos (Jaume Cuellar Mendoza, min.90) et Gerard Valentin (Iriome, min.85)Stade:Stade Municipal de ButarqueButs:Gaku Shibasaki (1-0, min. 47) et José Ángel Carrillo (1-1, min. 55)