Leganés et SD Ponferradina concluent leur match de championnat par un match nul (1-1)

19/04/2021

À 21:26 CEST

le Leganes et la Ponferradina lié à un lors de la réunion tenue ce lundi dans le Stade municipal de Butarque. le Leganes Il a affronté le match en voulant dépasser son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Espanol par un score de 2-1. Pour sa part, SD Ponferradina a dû se contenter d’un nul nul contre le CF Fuenlabrada. Avec ce résultat, l’équipe locale a été placée en quatrième position, tandis que le Ponferradina il est resté à la huitième place à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour lui Leganes, qui a inauguré le lumineux avec un peu de Sergio Gonzalez à la 32e minute, clôturant ainsi la première période avec un score de 1-0.

Dans la seconde période est venu le but de l’équipe de ponferradino, qui a mis les tables avec un but de Oscar Sielva à la 75e minute, le match s’est finalement terminé par un 1-1 sur le tableau de bord.

L’entraîneur du Leganes a donné accès à Brandon Thomas, Borja Baston, Roberto Rosales Oui Luis Perea pour Miguel de la Fuente, José Arnaiz, Javier Aviles Oui Ruben Pardo, tandis que le Ponferradina a donné le feu vert à Oscar Sielva, Juergen Elitim, Kaxe, Gaspar Baker Oui Daniel Romera, qui est venu remplacer Image de balise Sergio Aguza, Curro, Erik Moran, Carlos Doncel Oui Paco Valcarce.

L’arbitre a montré un total de huit cartons: quatre cartons jaunes au Leganes (Rodrigo Tarin, José Arnaiz, Kenneth Omeruo Oui Sergio Gonzalez) et trois à Ponferradina (Yuri, Kaxe Oui José Maria Amo). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Kenneth Omeruo (2 jaunes) par l’équipe locale.

Après cette égalité à la fin du duel, le Leganes il s’est placé à la quatrième position du tableau avec 58 points, occupant une place d’accès aux éliminatoires de promotion en Première Division. Pour sa part, SD Ponferradina avec ce point, il a obtenu la huitième place avec 50 points à la fin du match.

Lors du prochain match de la compétition, le Leganes jouera contre lui Alcorcón loin de chez soi et SD Ponferradina fera face au Lugo dans son fief.

Fiche techniqueLeganes:José Antonio Caro, Paris Adot, Jose Maria Amo, Alexandru Pascanu, Adri Castellano, Curro, Sergio Aguza, Erik Morán, Carlos Doncel, Yuri et Paco ValcarceSD Ponferradina:Asier Riesgo, Rodrigo Tarín, Sergio Gonzalez, Kenneth Omeruo, Jonathan Silva, Javier Avilés, Rubén Pardo, Rubén Pérez, Javier Eraso, José Arnaiz et Miguel de la FuenteStade:Stade municipal de ButarqueButs:Sergio Gonzalez (1-0, min.32) et Oscar Sielva (1-1, min.75)