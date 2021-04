Leganés rapproche Butarque des membres

13/04/2021 à 15:25 CEST

Leganés joue dans l’essence d’un football modeste vivant dans le professionnel. Si les fans ne peuvent pas aller à Butarque, Butarque “ voyage ” vers leurs abonnés. Le club madrilène, une fois de plus, parvient à se rapprocher de ses abonnés, leur rappelant le visage le plus gentil du beau jeu. Et il le fait dans l’année la plus compliquée pour les amateurs de sport.

Le club a surpris ses 10 300 abonnés, leur redonner l’illusion du football dans l’année où nous en manquons le plus. Ils ont envoyé une nouvelle carte à l’adresse des partenaires, sous le nom “ pour toujours ”, dans le but que ne te sens plus loin de Butarquet.

Le détail le plus spécial l’a mis en vedette Salusiano Toribio, l’abonné qui joue dans la campagne pour être le plus âgé. Porter 106 ans à accompagner l’équipe. Il avait déjà reçu un hommage à Butarque après plus de 100 ans en tant que membre de Leganés. “Le football me donne beaucoup de vie“Salusiano a admis dans la campagne menée par Leganés, et a montré sa volonté de revenir bientôt à Butarque.

Et c’est que le Leganés, avec la nouvelle carte, a envoyé une lettre aux partenaires. “Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps et ce ne sera pas par manque de désir. Nous savons que ce n’est pas du tout facile. Pour cette raison, de votre club de football nous voulons que vous receviez cette lettre pour que vous savez que nous sommes toujours très conscients de vous. on a vraiment envie de vous revoir à Butarque. Ici, nous continuons à travailler pour que le moment venu, ce soit inoubliable. Pour l’instant, nous voulons que vous ayez l’un de ces liens qui nous font tous nous sentir si spéciaux. Il s’agit de votre carte de membre et cette fois, c’est pour toujours“, écrivaient.

💙 Plus de 10 300 illusions distribuées. Parmi eux, celui de notre bien-aimé Salustiano à 106 ans. Parce qu’être de Leganés, c’est POUR TOUJOURS. ➡️ https://t.co/KbOSzH9Ry7 pic.twitter.com/QHYdi893uq – CD Leganés (@CDLeganes) 13 avril 2021

Le club Il a déjà renouvelé tous les billets gratuitement pour la saison 2020-2021.Après cette année où, forcément, tout ce qui se faisait en personne est devenu en ligne, ils ont pris un exemple et maintenant les billets ne seront plus physiques.