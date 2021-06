Legend et Youtuber ont ennuyé les fans dans un concours bizarre

Floyd Mayweather et Logan Paul n’ont produit aucun feu d’artifice, mais ils ont certainement produit beaucoup d’argent.

Le couple s’est rencontré à Miami pour une exposition de huit rounds et le YouTuber a réussi à tenir la distance avec la légende de la boxe.

Mayweather (50-0) affrontera Paul (0-1) dans un combat de filature d’argent

L’événement a été scruté en ligne, de nombreuses personnes pensant que Mayweather, bien que dominant, n’avait pas en lui de repousser Paul.

Dans la nuit, Paul avait 18 ans de moins que Mayweather, cinq pouces de plus et deux pierres de plus. Même avec les compétences de Mayweather, il est difficile pour un homme de 44 ans d’y arriver.

Il a cependant dominé et les statistiques de combat ont montré que Paul a lancé plus de 70 jabs et que seulement 10% d’entre eux ont atterri.

Floyd Mayweather contre Logan Paul Règles

Pas de concours de notation des juges Pas de vainqueur officiel Le combat n’aura pas lieu sur les records officiels Les KO sont autorisés L’arbitre arrêtera le combat si nécessaire Gants de 12 onces Pas de couvre-chef Huit rounds de trois minutes Mayweather v Paul: Undercard

L’undercard était une offre diversifiée et elle était à la hauteur de ce qui avait été annoncé.

Chad Johnson, un ancien joueur de la NFL avec six Pro Bowls à son actif, a disputé son tout premier match de boxe contre Brian Maxwell et il s’en est plutôt bien sorti.

Jarret Hurd, un ancien champion unifié des super-welters, a dépassé Luis Arias pour prendre une décision partagée qui rend son chemin de retour vers un titre mondial encore plus difficile.

Badou Jack n’a pas eu son titre mondial contre Pascal Jean, mais il a fait l’école à Dervin Colina, auparavant invaincu.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Floyd Mayweather contre Logan Paul

Badou Jack a déf. Dervin Colina Luis Arias a battu. Jarrett Hurd Chad Johnson contre Brian Maxwell