Legend of Zelda: Game & Watch est un excellent moyen de jouer à Link’s Awakening

Lorsque l’édition Game & Watch: Super Mario Bros. a été lancée l’année dernière, il s’agissait plus d’une curiosité et d’une collection que de tout type d’appareil de jeu sérieux. Il ne comprenait que deux jeux classiques relativement courts plus un hommage Game & Watch, et ce n’était vraiment pas le moyen idéal de jouer aux classiques, mais cela ressemblait à une preuve de concept pour un appareil rétro Game Boy. Un an plus tard, l’édition Game & Watch: The Legend of Zelda est une offre plus substantielle et l’une des meilleures façons de jouer à au moins l’un des meilleurs jeux Zelda de tous les temps.

La version Zelda est presque identique à la version Mario à bien des égards, avec une bordure verte au lieu de rouge et le petit ajout soigné d’un symbole Triforce lumineux à l’arrière qui s’allume lorsque le système est allumé. En dehors de cela, les deux sont identiques, jusqu’au port de charge et à l’emplacement de la configuration des boutons. Cette fois, la bibliothèque comprend l’original The Legend of Zelda, Zelda 2: The Adventure of Link et The Legend of Zelda: Link’s Awakening, ainsi qu’un autre riff sur un mini-jeu classique Game & Watch.

La sélection de jeux est présentée un peu plus généreusement cette fois, avec une interface légèrement plus propre et la possibilité de basculer entre les options de langue. Et naturellement, la fonction d’horloge réelle est présentée comme un donjon Zelda 1 avec les blocs de sol faisant les nombres. (La fonction Timer est sur le thème de Zelda 2.) L’hommage Game & Watch est le jeu simpliste Vermin, avec le visage de Link remplaçant le personnage monochrome Game & Watch.

La principale différence réside donc dans la bibliothèque, mais étant donné les différences entre les jeux Mario et Zelda, cela la rend assez profonde. Super Mario Bros. et The Lost Levels sont des jeux d’apparence et de jeu très similaires, et les deux sont mieux servis en courtes rafales. Même sans l’utilisation de Warp Pipes, c’est une diversion rapide plutôt qu’une aventure charnue. Les jeux Zelda sont tout le contraire. Une session de jeu peut consister en un seul donjon, et les parties sont connues pour durer plusieurs heures. De par leur nature, les jeux Zelda sont des expériences plus grandes et plus robustes.

Mais tous les jeux Zelda ne se traduisent pas parfaitement sur ce support. Alors que l’action réflexe rapide d’un jeu Mario se traduit bien par un petit écran Game & Watch, le Legend of Zelda original et l’excentrique Zelda 2 se sentent un peu à l’étroit lorsqu’ils sont réduits à la taille d’un cracker. Et le jeu Vermin, bien qu’il s’agisse d’un mini-jeu mignon, n’est pas le genre de chose qui me fera revenir pour des sessions de jeu prolongées.

Cependant, c’est exactement là que Link’s Awakening brille. Il a toujours été conçu pour une taille d’écran plus petite, avec des personnages plus grands et plus expressifs et une caméra plus proche que l’un des deux jeux NES Zelda. Il a également toujours été conçu pour un système avec seulement deux boutons, de sorte que le Game & Watch se sent comme à la maison. En effet, cela fait de la version G&W un portage parfait, presque identique à l’original tant dans la forme que dans la fonction.

Cela aide que Link’s Awakening soit l’un des meilleurs jeux Zelda de tous les temps et l’un de mes préférés. Me prélasser sur le canapé et jouer à ce voyage nostalgique m’a ramené directement dans le repaire de la maison de mes grands-parents, où je m’asseyais et le rejouais chaque fois que nous faisions un voyage en famille. Le facteur de forme du Game & Watch n’est pas tout à fait comme celui du Game Boy – il ressemble beaucoup plus au Game Boy Advance de première génération – mais le D-pad et les boutons se sentent bien et évoquent la même sensation. J’ai joué dans les deux premiers donjons de Link’s Awakening avant de remarquer que le temps s’était écoulé. Je rejouerai probablement toute l’expérience, simplement parce que cela se sent si bien sur cet appareil, avant de le ranger avec mes autres objets de collection Nintendo. C’est à peu près le plus grand compliment que je puisse faire à l’une de ces étranges machines de jeu à portion unique.

Lorsque le Mario Game & Watch est sorti, j’ai dit que c’était comme une preuve de concept que Nintendo pourrait produire un appareil d’émulation pour petit écran pouvant prendre en charge une Game Boy rétro similaire à ses systèmes NES Classic et SNES Classic. Avec le Zelda Game & Watch, l’un des titres inclus est en fait un jeu Game Boy, présenté dans de magnifiques nuances de vert pour imiter l’ancien écran à matrice de points, et il fonctionne à merveille. Côte à côte contre les ports de la console, cela montre à quel point un petit appareil comme celui-ci capture un jeu qui a toujours été destiné à être visionné sur un ordinateur de poche. Je ne sais pas si Nintendo produira un jour mon rêve d’un émulateur rétro Game Boy léger. Mais après avoir joué avec le Zelda Game & Watch, je pense plus que jamais qu’il le devrait absolument.