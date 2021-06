légendaire analyste technique John Bolinger

Jack Grealish a apprécié d’être comparé à Luis Figo par Jose Mourinho – et est maintenant désespéré de faire sa marque pour l’Angleterre à l’Euro 2020. Le milieu de terrain d’Aston Villa et de l’Angleterre a été comparé à l’ancienne star du Real Madrid et de Barcelone Figo par Mourinho sur talkSPORT la semaine dernière. […] More