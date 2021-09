Légende de la WWE : “Big E agit comme un idiot”

Big E est le combattant le plus mentionné dans la section des nouvelles de la WWE depuis qu’il a remporté le championnat de la WWE à Raw lundi. L’homme costaud fait la une des journaux pour différentes raisons, toutes dues à son couronnement. Maintenant, nous nous souvenons quand récemment la “Alpha Unicorn” a avancé que vous n’envisagez pas de changer votre comportement.

Jim Cornette à la cérémonie du Temple de la renommée de la WWE 2017

Et c’est une autre raison de se réjouir pour ses fans car ils veulent qu’il reste comme il a été jusqu’à présent qu’il soit dans le meilleur moment de sa carrière. Mais pas pour Jim Cornette, légende controversée de la société McMahon. De temps en temps, le promoteur se fait remarquer pour ses opinions et maintenant il le fait pour sa critique sévère de Big sur sa chaîne YouTube.

“Big E, qui avait la mallette (de Money in the Bank) qu’il a gagnée dans des circonstances douteuses, qui lui a donné une chance de remporter le titre quand il le voulait, est habillé, comme nous l’avons dit en parlant de The New Day à plusieurs reprises, comme une licorne l’a vomi, et il agit comme un crétin. Et les êtres humains adultes n’agissent pas de cette façon. Mais il se fait surtout remarquer devant Bobby Lashley, Randy Orton et MVP… essayant d’être une star au niveau de tous les autres noms et il agit de cette façon. »