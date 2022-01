Légende : Plafonnement des coûts, nouvelle réglementation la plus grande feuille blanche en F1

Le directeur technique de McLaren, James Key, a parlé des défis de 2022, alors que la Formule 1 propose des plafonds de coûts ainsi qu’un ensemble de nouvelles réglementations techniques, le patron de la technologie affirmant que cela crée la plus grande feuille blanche qu’il ait jamais vue dans le sport.

À l’approche de la saison 2022 – les trois premiers jours des six prévus pour les tests de pré-saison programmés du 23 au 25 février à Barcelone – toutes les équipes sont surmenées pendant la trêve hivernale pour préparer leurs machines de course 2022, en espérant qu’elles ont leur s’accorde avec la nouvelle réglementation F1.

L’une des équipes qui est sur une trajectoire ascendante depuis un certain temps maintenant et qui cherche à tirer parti de la nouvelle réglementation 2022, est McLaren, et le directeur technique de l’équipe a parlé des défis auxquels ils sont confrontés alors qu’ils se préparent pour la saison à venir.

Key pense qu’il est dommage d’essayer de s’adapter avec le plafonnement des coûts

« C’est dommage que nous vivions dans un monde où nous essayons de nous adapter à l’ère du plafonnement des coûts », a déclaré Key à racingnew365.com dans une interview, soulignant les défis auxquels l’équipe est confrontée avant la saison 2022 de F1.

« On a [fewer] des choses comme moins de temps de soufflerie et de CFD, par exemple, et ce genre de chose. C’est donc lancé presque un an trop tôt ! Et cela n’a jamais été l’intention de la SATS [sliding scale aerodynamic tests].

« Je pense que ces complications supplémentaires ont probablement fait la plus grande feuille de papier vierge que nous ayons eue avec une voiture de Formule 1 dans ma mémoire – ce qui fait environ 25 saisons maintenant », a déclaré le Britannique.

« Pour venir avec des contraintes et des restrictions supplémentaires, c’est toujours agréable d’avoir la pleine liberté de faire ces choses », a-t-il poursuivi. « Mais cela ne correspond pas à l’éthique du plafonnement des coûts, donc le fait que tout le monde ait ce défi, je suppose, est une bonne chose. »

À propos de ses prédictions sur l’ordre hiérarchique de 2022, Key a déclaré : « Je pense que vous allez probablement avoir un ordre hiérarchique familier ; il y aura probablement des surprises dans un sens ou dans l’autre, [but] pas nécessairement à la première course.

« La première course ne sera pas représentative. Je pense qu’au fur et à mesure que la saison se déroulera, nous verrons cela changer. Mais je pense que lorsque les choses se calmeront, ce sera l’équipe qui sera la plus intelligente dans le plafond des coûts.

Maximiser les performances signifie les déployer sur la bonne voie

« C’est maximiser les performances, ce qui ne dépend pas uniquement de la conception et du développement, mais également de leur déploiement sur la piste, de notre mode de fonctionnement sur le circuit, du fonctionnement des installations de production, de la manière dont, en interne, nous définissons nos priorités. en tant que groupe technique contre [the] côté financier, etc.

« Il va donc y avoir un jeu financier pour en tirer le meilleur parti, mais tout cela se transforme en activités qui, finalement, font la course. Il s’agit vraiment de trouver le bon équilibre et d’être intelligent à ce sujet », a expliqué le joueur de 49 ans.

L’ancien directeur technique de Toro Rosso (maintenant AlphaTauri) et Sauber (maintenant Alfa Romeo) estime que les gains de performances rapides initiaux des voitures F1 2022 sont limités, car proposer plus d’innovations à l’avenir s’avérera vital pour les équipes qui cherchent à s’améliorer.

« Le fruit à portée de main va sécher assez rapidement sur ces voitures », a-t-il souligné. « Donc, nous allons devoir faire quelque chose de très différent ici au cours de la deuxième ou de la troisième année de ces règles, mais comment pouvons-nous le faire sans dépenser une tonne d’argent comme nous le ferions généralement ?

« Je pense que c’est probablement là que ça va arriver, mais c’est bien d’avoir l’intelligence d’une équipe qui vient au premier plan, plus que son poids financier, pour moi », a déclaré Key.

McLaren a perdu sa bataille pour atteindre la troisième place du classement des constructeurs face à une Ferrari renaissante en 2021, malgré un célèbre 1-2 lors du GP d’Italie 2021, avec Daniel Ricciardo en tête de Lando Norris.

L’équipe basée à Woking, cependant, est optimiste quant à sa courbe de développement et ses perspectives d’avenir en F1, et comme de nombreuses autres équipes, cherche à réaliser une percée en 2022 en capitalisant sur la nouvelle réglementation et en espérant que les plafonds de coûts amèneront toutes les équipes plus proche.

2021, une année très spéciale pour faire partie de la famille McLaren. Merci d’être venu sur le trajet. 2022, nous venons pour vous ! pic.twitter.com/zTVvBhtzuG – McLaren (@McLarenF1) 31 décembre 2021