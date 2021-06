Légende Teresa Perales

02/06/2021 à 21:13 CEST

Quelque chose est en train de changer dans notre société et des gens comme Teresa Perales, une femme qui est devenue une légende et qui, grâce à sa ténacité, ses efforts, sa persévérance et sa vision du monde, a réussi à se faire remarquer par le jury de la Princesa de Asturias et lui a décerné le prix sportif 2021.

C’est une femme et une athlète paralympique, un duo qui n’est généralement pas prodigué sur les scènes des grandes cérémonies et des galas, mais elle le fait. Teresa Perales est l’athlète la plus récompensée dans des Jeux où pas moins de 26 madallas (sept médailles d’or, neuf d’argent et dix de bronze) ont été suspendues, mais Il n’y a pas que les médailles qui pèsent sur son palmarès, qui sont bien plus nombreuses dans les grands championnats (88) et infinies si on jette un œil à tout ce qui a concouru, c’est elle. Son caractère, son sourire, son activité incessante et son empressement à donner de la visibilité aux athlètes paralympiques pèsent plus si possible : « Il rassemble de manière exemplaire les valeurs sportives les plus admirables. Ce prix récompense l’effort et la capacité de vaincre tout un groupe dans le monde & rdquor;, précise le procès-verbal de la princesse des Asturies.

C’est le grand emblème du sport adapté auquel il est arrivé en raison d’une neuropathie à l’âge de 19 ans.. Assimilée au traumatisme initial et toujours en train de s’adapter à sa nouvelle condition, c’était déjà dans sa tête qu’elle devait faire quelque chose pour se sentir à nouveau bien dans sa peau. La natation arriva à l’improviste et là s’ouvrit à lui un monde qu’il ne connaissait pas et dont il est aujourd’hui l’authentique référence, une idole et un exemple pour tous ces athlètes paralympiques qui ont découvert qu’il existe un sport au-delà du football, mais aussi au-delà d’un fauteuil roulant, d’une prothèse, de la cécité ou de tout autre handicap.

Premier athlète paralympique

Teresa est devenue la première athlète paralympique à recevoir le prix Princesse des Asturies au cours des 35 éditions qui ont eu lieu et seules six femmes l’ont déjà obtenu. Saragosse est l’union de deux mondes qui émergent de la discrimination à grands pas grâce à des personnes comme elle qui diffusent, enseignent et propagent aux quatre vents qui sont là, qui existent, qui ont beaucoup à dire qui méritent le plus un prix comme la princesse des Asturies.

A travers ses livres et ses succès, il a fait connaître le sport paralympique comme nul autre et ce prix qui lui a été décerné ce mercredi est l’aboutissement de nombreuses heures d’entraînement, de sacrifices, de cours, de discussions, de beaucoup d’efforts et de nombreuses médailles. Toutes nos félicitations.

Félicitations institutionnelles et de nombreux athlètes

Il y a beaucoup de félicitations qu’il a reçues Teresa Perales après le prix. Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, lui a adressé un message de félicitations sur les réseaux sociaux : « Votre bilan est impressionnant, vos réalisations aux Jeux Paralympiques, Coupes du monde et championnats. Un exemple de votre lutte et de votre effort. Et une fierté les mots d’affection de tous ceux qui vous connaissent. C’est sans aucun doute un prix Princesse des Asturies bien mérité. Félicitations, Teresa & rdquor ;.

Compatriotes et compagnons

Un autre grand athlète aragonais, Conchita Martinez, a reconnu les mérites de Perales : « . Félicitations, compatriote ! & Rdquor ;. De son côté, Carlos Sainz, que Teresa succède au prix, l’a également félicité : « Félicitations pour le prix bien mérité Princesse des Asturies pour le sport & rdquor ;.

Un autre mythe du sport paralympique, Casinos David, était le plus affectueux: «Il y a presque 20 ans, j’ai rencontré Teresa dans ces JJPP d’Athènes 2004, et je savais déjà qu’elle briserait tous les toits du @Paralimpicos Félicitations pour ce prix #princesadeasturias qui reconnaît tout ce que vous nous donnez & rdquor ;.