Légendes de demain, héritage de Jupiter, dynastie ⋆ 10z viral

La CW a publié une première ardoise à long terme qui roule dans la lie de l’été, et il semble que pour toujours avant le retour de certains favoris.

Mais les légendes de demain et de la dynastie sont au coin de la rue, alors célébrons!

Découvrez ce qu’il y a d’autre à regarder cette semaine ci-dessous!

Dimanche 2 mai

8 / 7c L’égaliseur (CBS)

La saison bourdonnante de première année de ce drame dirigé par Queen Latifah se poursuit avec McCall qui court pour sauver une femme kidnappée par un tueur en série.

Pendant ce temps, McCall a un nouvel ennemi sur sa piste dans le procureur du district de Manhattan, Avery Grafton.

Comment va-t-elle sortir de celui-ci?

8 / 7c DC’s Legends of Tomorrow (The CW)

Les légendes sont enfin de retour et ont pour mission de sauver leur capitaine!

La dernière fois que nous avons vu Sara, elle a été enlevée par des extraterrestres après une nuit de fête.

Son équipe pourra-t-elle la sauver? Ou devra-t-elle combattre ces mystérieux extraterrestres toute seule?

9 / 8c Quand appelle le cœur (poinçon)

Dans l’avant-dernier épisode de When Calls the Heart Saison 8, l’amitié d’Elizabeth et Rosemary reste froide, mais ils découvrent tous les deux des informations sur l’avenir de Hope Valley, conduisant Rosemary à trouver sa vocation.

Lorsque l’un des résidents de Hope Valley est perdu, cela oblige les autres à envisager la possibilité d’une perte dévastatrice.

Et comme Elizabeth n’a toujours pas réalisé avec qui elle est censée être, Carson et Faith commencent à voir la lumière sur leur avenir.

9 / 8c Fear the Walking Dead (AMC)

Si vous avez hésité à reprendre Fear the Walking Dead, vous devriez probablement vous reconnecter.

La série a tiré de tous les cylindres cette année, et c’est encore plus impressionnant si l’on considère que ces épisodes ont été filmés pendant la période COVID.

Nous reprenons avec Alicia, Al, Wes et Luciana, arrivant dans un nouvel endroit plein de possibilités.

C’est une heure à ne pas manquer et revenir à TV Fanatic pour une critique complète et une interview avec l’une des stars après la diffusion de l’épisode.

9 / 8c Batwoman (La CW)

Nouveau Bat-Time, mêmes Bat-Shenanigans!

Sophie n’a pas pu garder les tresses, mais elle sait toujours que Ryan est la nouvelle Batwoman. Où va-t-elle prendre ces informations?

En attendant, nous attendons le «retour» de Kate Kane. Wallis Day sera-t-il aussi méchant dans ce rôle qu’elle l’était en tant que Nyssa Vex? Peut-elle être avec Enigma en train de jouer avec sa tête?

10 / 9c Jument d’Easttown (HBO)

Alors que Mare et Colin analysent de nouvelles preuves physiques, les enregistrements téléphoniques mènent à un suspect improbable.

Après avoir critiqué Helen au sujet d’une éventuelle bagarre pour la garde de Drew, Mare reçoit des conseils spontanés de Richard pour aller de l’avant avec Carrie.

Et les amis, cette émission ne fait que commencer avec les révélations époustouflantes, alors assurez-vous de rester à l’écoute des dernières!

10 / 9c L’expérience de la petite amie (Starz)

La saison 3 se déroule au milieu de la scène technologique londonienne et se concentre sur Iris, une majeure en neurosciences.

Alors qu’elle commence à explorer le monde transactionnel de The Girlfriend Experience, Iris apprend rapidement que ses sessions client lui procurent un avantage convaincant dans le monde de la technologie et vice versa.

Elle commence alors à se demander si ses actions sont motivées par le libre arbitre ou autre chose et se dirige vers un chemin d’exploration profond.

Lundi 3 mai

Débris 10 / 9c (NBC)

Bryan et Finola ont été séparés sur Debris Saison 1 Episode 9, et dans la deuxième partie de leur aventure actuelle, ils visent à se reconnecter.

Cela est rendu particulièrement difficile car ils vivent dans deux réalités différentes, mais avec la détérioration rapide du tissu de l’univers, il y a de l’espoir car ils peuvent communiquer à travers la déchirure.

Quels seraient les derniers mots de Bryan à Finola s’il ne la revoyait jamais? On dirait que nous sommes sur le point de le découvrir.

Mardi 4 mai

9 / 8c Supergirl (La CW)

Dans la seconde moitié de l’épisode en deux parties, nous voyons enfin le jeune Kara se retrouver face à face avec de la kryptonite pour la première fois.

Cela viendra probablement quand elle sauvera Nia et Brainy des extraterrestres qui les ont pris.

Mais la question de savoir s’ils pourront ou non obtenir ce dont ils ont besoin pour sauver Kara de la zone fantôme dans le présent pourrait incomber à Cat Grant.

9 / 8c Cruel Summer (forme libre)

Ce drame savoureux de Freeform se réchauffe avec Kate stupéfaite par la nouvelle du procès.

Elle entreprend d’augmenter sa défense mais se retrouve avec un ami qu’elle n’aurait jamais pensé avoir.

Dans une autre chronologie, le voyage de chasse annuel à Wallis devient le décor d’une première rencontre importante.

Admet le; vous êtes excité.

Mercredi 5 mai

Le conte de la servante (Hulu)

Il doit y avoir de la lumière parmi toutes ces ténèbres, non?

Après plusieurs gros ratés, June et Janine sont en fuite, mais elles ont du mal à passer d’une perte insurmontable.

La série sera-t-elle enfin récompensée pour tout ce qui se passe?

Nous ne pouvons qu’espérer.

9 / 8c Nancy Drew (La CW)

Nancy, une fois de plus, a eu des démêlés avec la justice.

L’inspecteur Tamura se présente à son dîner d’anniversaire avec un mandat d’arrestation. Mais un autre mystère pourrait s’éclaircir lorsqu’ils se présenteront au poste de police.

Pendant ce temps, le reste du Drew Crew travaille pour trouver l’âme de l’ancien amant d’Odette dans le monde des esprits.

Jeudi 6 mai

Héritages 9 / 8c (The CW)

Après une autre pause, tous les yeux sont rivés sur ce drame autrefois brûlant pour voir s’il peut retrouver une partie de sa magie ancienne.

Nous avons une bonne configuration dans un nouveau méchant, en particulier avec le vol des serrures de Hope et Landon.

Que deviendront-ils? Aurons-nous enfin un peu de clarté?

8 / 7c Walker (La CW)

Quelqu’un d’autre a-t-il l’impression que Stella va se mettre dans un tas d’ennuis avec le père de Trevor?

Et puisque Walker lui-même s’occupe de son baiser avec Geri, il lui manque peut-être quelques signes avant-coureurs, s’il y en a.

Est-ce que Geri est quelqu’un que nous voulons que Walker embrasse? Je suppose que tout sera révélé dans le prochain épisode.

Vendredi 7 mai

L’héritage de Jupiter (Netflix)

La première génération de super-héros a assuré la sécurité du monde pendant près d’un siècle. Désormais, leurs enfants doivent poursuivre leurs idéaux légendaires.

Mais ce n’est pas une entreprise facile. La prochaine génération se rend compte que vivre selon leurs idéaux pourrait être impossible, d’autant plus que la première génération n’a pas toujours répondu à leurs propres attentes.

L’héritage de Jupiter vient de l’esprit de Mark Millar, adapté de sa série de bandes dessinées avec Frank Quitely et les stars Josh Duhamel, Leslie Bibb et Ben Daniels.

8 / 7c Charmed (La CW)

Les Charmed Ones pourraient-ils enfin guérir leur allergie magique avec l’aide du Perfecti?

Eh bien, rien n’a jamais été facile pour les sœurs, il est donc peu probable que leur problème soit enveloppé d’un joli petit arc.

Pendant ce temps, Josefina envisage son avenir.

Dynastie 9 / 8c (The CW)

Cela a été une longue année sans les Carringtons, mais le premier épisode de la saison 4 commence par quelques rebondissements sauvages.

Nous l’avons déjà regardé, et bien, vous allez vouloir regarder celui-ci en direct.

Qui aurait pensé que nous pourrions voir la famille la plus riche à la télévision sans argent?

Oh, oui, les rôles ont changé.

Carissa Pavlica est le rédacteur en chef et rédacteur et critique de TV Fanatic. Elle est membre de la Critic’s Choice Association, aime encadrer des écrivains, converser avec des chats et discuter avec passion des nuances de la télévision et du cinéma avec quiconque veut l’écouter. Suivez-la sur Twitter et envoyez-lui un e-mail ici à TV Fanatic.