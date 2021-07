Légendes du Real Madrid 3 – 2 Légendes de Barcelone

Pedro Munitis et Ruben de la Red ont fait reculer les années dans une victoire importante pour la célèbre équipe du Real Madrid Legends en Israël.

Les deux équipes ont fait trotter un groupe assez obscur de joueurs pour soulager leurs années de gloire sur un terrain de football. Avec l’aimable autorisation d’avoir employé la plupart de leurs meilleures anciennes légendes en tant que managers ou ambassadeurs (Iker Casillas était dans la foule), appeler l’équipe qui s’alignait pour les légendes du Real Madrid est probablement un peu fort. Les plus grands noms de la feuille d’équipe étaient sans aucun doute Roberto Carlos – qui était capitaine de l’équipe – et Luis Figo. Ivan Campo et Fernando Sanz étaient également présents aux côtés de Ruben de la Red et Jose Amavisca. À part cela, il y a eu de bonnes réponses au quiz du Real Madrid parées dans le tout blanc, comme l’attaquant Alfonso Perez, qui est également le troisième meilleur buteur du Real Betis.

Barcelone se vantait de la meilleure formation sur papier. Rivaldo, Javier Saviola (l’un des six joueurs des deux équipes à avoir joué pour les deux clubs), Deco et Ronaldinho ont tous joué pour La Blaugrana. Peut-être grâce à leurs grands noms, le Barça a dominé la première partie de ce match. Ronaldinho a mis en place une sorte de moitié « encore eue » que Youtube ne manquera pas d’apprécier, mettant en place un Rivaldo plutôt décalé pour quelques chances. Finalement, le Brésilien lui-même a mis le Barça en tête depuis le point de penalty.

C’est les légendes du Barça contre les légendes du Real Madrid en ce moment et Ronaldinho marque un penalty à El Clásico. C’est juste un stylo mais Ronaldinho – en portant 10 – étreignant Rivaldo – qui en porte également 10 – me donne une sérieuse nostalgie pic.twitter.com/G4hfMGclzq – Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) 20 juillet 2021

Les faits saillants du Real Madrid sont principalement venus de tirs lointains, le meilleur de Ruben de la Red car il a atterri juste aux pieds d’Amavisca avec le but à sa merci. Malheureusement, il a groupé le tir au-dessus de la barre et la mi-temps a terminé 1-0.

Le fait qu’une équipe de la fin des années 1990 / début des années 2000 ait été dirigée par Ronaldinho était probablement approprié, cependant, les légendes du Real Madrid (ou les Real Madrid Dudes comme j’ai pris l’habitude de les appeler) étaient désireux de retourner le script en seconde moitié. Quelques minutes seulement après le redémarrage et les Dudes étaient à égalité grâce à un long tir d’Amavisca rebondissant sur Pedro Munitis qui a marqué après avoir sorti le gardien de l’équation.

En ce moment, Pedro Munitis est surtout connu au Real Madrid pour avoir célébré un but contre le club lorsqu’il était prêté au Racing Santander lors de la saison 2002-03, mais la performance virtuose qu’il a réalisée dans les 10 premières minutes de la seconde la moitié contribuera certainement à réécrire les livres d’histoire. Peu de temps après le nivellement, Munitis a dépassé ses marqueurs et a traversé Alfonso Perez pour, de manière assez peu convaincante, mettre le Real Madrid en tête.

Munitis asistió a Alfonso para la remontada del Real Madrid et el Clásico de las Leyendas. Los blancos, 1-2 por delante en el marcador. pic.twitter.com/Sr4fJA1Zmf – Goal España (@GoalEspana) 20 juillet 2021

Le match s’est réglé après le deuxième du Real, Madrid heureux de reprendre son avance de 2-1. Roberto Carlos est sorti vers la 60e minute et a rapidement été rejoint par Luis Figo (que les fans du Barça détestent encore assez pour huer lors d’un match amical). Puis, juste avant la 70e minute, le double apparition Jofre Mateu a mis Ivan Campo sur le dos et a égalisé le match à 2-2 avec une arrivée proche du poteau. Pour célébrer, il s’est fait verser des confettis dans la main et les a jetés sur lui pendant que le reste de ses coéquipiers se tenait en retrait et regardait.

L’excitation ne s’est pas arrêtée là car le Real Madrid a réagi immédiatement. Reprenant la possession d’une faute, le célèbre ex-jeune Ruben de la Red a sauté un tacle glissé et a dévié le ballon dans le coin le plus éloigné.

Alguien sabe si FIFA tiene en cuenta el Clásico de las Leyendas para el Premio Puskas? Vaya gol de Rubén de la Rouge. Gana el Real Madrid 2-3 à Tel-Aviv. pic.twitter.com/4WJOkJkGR2 – Goal España (@GoalEspana) 20 juillet 2021

Malgré les meilleurs efforts de Barcelone, le but de de la Red était suffisant pour sceller la douce victoire du Clasico pour le Real Madrid. Les faits saillants se déroulent principalement en dehors du terrain où Luis Figo a demandé au quatrième officiel de vérifier VAR pour un incident sur le terrain et a donné une veste à un jeune enfant malgré le meilleur effort d’un homme essayant de l’éloigner. Dans l’ensemble, le match n’était pas beaucoup en termes de nostalgie mais c’était amusant pour tous les participants. Plus à venir sur le podcast plus tard.