Légendes du sport qui ont pris leur retraite en 2021

25/12/2021 à 15h17 CET

pari

Ce 2021 a viré certains des plus grands noms du sport depuis que le 21e siècle est entré dans nos vies. On parle de personnes qui ont connu des succès mondiaux alors qu’il n’y avait ni Facebook, ni WhatsApp ni, bien sûr, Tik Tok, des athlètes de tradition qui ont marqué plusieurs générations et qui reçoivent aujourd’hui un hommage bien mérité après avoir gagné à volonté pendant des années et des années. . La plupart d’entre eux sont champions du monde dans leur catégorie, ils nous montrent que le monde du sport est capable d’avancer en renouvelant les portées. Bien sûr, peu seront capables d’oublier ce qu’ils ont fait pour leur sport.

VALENTINO ROSSI

« The Doctor » a été le pilote le plus emblématique des circuits au cours du dernier quart de siècle. Champion du monde moto neuf fois, vainqueur de 115 courses, auteur de 65 pole positions et de moments historiques sans fin pour le monde automobile, Rossi a raccroché ses gants à 42 ans après une course dans laquelle il a gagné le respect de tous en révolutionnant course sur et hors des circuits. La popularité actuelle du MotoGP ne se comprendrait pas sans un personnage qui a tout révolutionné au point d’être le parrain de la moitié du paddock.

PAU GAZOL

Le meilleur basketteur de l’histoire de l’Espagne repart avec un record enviable et la reconnaissance d’avoir vu son numéro ’16’ prendre sa retraite dans l’un des hauts lieux du basket comme les Lakers. Vainqueur de deux titres NBA, d’une Coupe du monde de basket-ball et de trois EuroBasket, sa seule épine dans le pied a été de ne pouvoir remporter que deux médailles d’argent olympiques et une de bronze, se heurtant toujours à la pierre des États-Unis sur la route. L’héritage palois transcende les domaines, devenu une référence sociale.

KIMI RAIKKONEN

En 2007, il est devenu le champion de Formule 1 de l’année, connu comme celui de la confrontation interne entre Alonso et Hamilton. « Ice-man » a été l’un des pilotes les plus talentueux au monde comme le corroborent ses 21 victoires, 103 podiums et 18 pole positions en Formule 1. Le Finlandais repart sous les applaudissements unanimes du paddock pour une course qui l’a vu concourir. en toi à toi avec les plus grands, dont un Michael Schumacher qui à l’époque le désignait comme son successeur naturel. Les fêtes et la mauvaise vie lui ont peut-être ôté cette étiquette, mais personne ne doute de son talent.

KUN AGUERO

Le footballeur argentin a dû faire ses adieux prématurément à 33 ans. Le joueur repart avec la consolation que son dernier but en tant que professionnel était contre le Real Madrid. Une arythmie a cependant mis fin à la carrière d’un attaquant qui a explosé à l’Atlético, qui était une légende à Manchester City et qui prend sa retraite en tant que culé. Agüero repart avec un total de 385 buts avec les clubs et 42 avec une équipe argentine avec laquelle il a remporté la dernière Copa América organisée en 2021.

ANDRÉ GREIPEL

Ce cycliste allemand a pris sa retraite après avoir remporté 158 victoires d’étape tout au long de la course. Sprinteur à l’ancienne, aussi puissant que peu et connu sous le nom de « Le Gorille », Greipel a dominé le peloton pendant une décennie et demie, sa puissance étant vainqueur de 11 étapes du Tour de France entre 2011 et 2016, vainqueur de sept étapes du Tour de France. Giro d’Italie et quatre dans le Tour d’Espagne. L’allemand, dernier né de l’école soviétique allemande, marque la fin d’une époque et d’une manière d’appréhender le cyclisme.