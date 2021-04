Légendes vidéo TikTok activées par l’outil automatique pour les créateurs

Nous commencerons bientôt à voir beaucoup plus de sous-titres vidéo TikTok. La société a annoncé qu’elle proposait désormais un outil d’accessibilité aux créateurs qui ajoutera automatiquement des légendes de texte après le téléchargement ou l’enregistrement d’une vidéo …

Les sous-titres vidéo TikTok sont susceptibles de s’avérer populaires auprès de nombreux utilisateurs, pas seulement ceux qui sont sourds ou malentendants, dit la société.

L’inclusivité est importante car lorsque les gens se sentent inclus, ils sont plus à l’aise pour s’exprimer et s’engager avec leur communauté. Nous nous engageons à favoriser un environnement d’applications inclusif, ce qui signifie créer des produits et des outils qui soutiennent notre communauté diversifiée. Alors que nous continuons à travailler pour rendre TikTok toujours plus accessible, nous introduisons aujourd’hui les sous-titres automatiques, une nouvelle fonctionnalité pour aider les personnes malentendantes ou sourdes à mieux utiliser et à profiter de TikTok.

Les sous-titres automatiques génèrent automatiquement des sous-titres, permettant aux téléspectateurs de lire ou d’écouter du contenu. Au fur et à mesure que les créateurs créent du contenu, ils peuvent sélectionner des sous-titres automatiques dans la page d’édition après avoir téléchargé ou enregistré une vidéo afin que le texte soit automatiquement transcrit et affiché sur leurs vidéos. Les créateurs ont le pouvoir de modifier le texte de leurs légendes une fois qu’elles sont générées […]

Cette fonctionnalité sera initialement disponible en anglais américain et japonais, avec une prise en charge linguistique supplémentaire dans les mois à venir.