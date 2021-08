Legends obtient un mode Horde compétitif « Rivals »

Capture d’écran : Sucker Punch / Sony

En octobre dernier, Ghost of Tsushima a reçu une extension multijoueur surprise appelée Ghost of Tsushima: Legends, qui oppose des équipes de joueurs à des vagues d’ennemis dans divers scénarios coopératifs. Près d’un an plus tard, Legends est à la veille de grands changements, notamment un nouveau mode compétitif et une version autonome, a annoncé Sucker Punch dans un article de blog aujourd’hui.

Lire la suite: Je vais jouer la merde du nouveau mode coopératif de Ghost Of Tsushima

Le 3 septembre, Legends recevra un mode compétitif appelé “Rivals”. Plutôt qu’une bataille traditionnelle – dans laquelle vous combattriez directement vos adversaires humains – Rivals voit deux équipes de deux s’affronter par des moyens indirects, un peu comme la Russie et les États-Unis l’ont fait pendant plusieurs décennies au siècle dernier. En battant des vagues d’ennemis, vous gagnerez une monnaie dans le jeu appelée Magatama. Vous pouvez ensuite le brûler pour affliger l’équipe adverse avec divers debuffs. Dépenser suffisamment de Magatama déclenche une dernière vague d’ennemis. Quelle que soit l’équipe qui bat sa dernière vague, la première gagne. Voici une bande annonce :

Parallèlement à la sortie de Rivals, Sucker Punch déploiera une mise à jour qui permettra aux joueurs de mettre à niveau certains de leurs équipements les plus puissants à des niveaux Ki de 120, ouvrant ainsi un deuxième avantage. Et la durée des sessions en mode Survie sera apparemment quelque peu raccourcie, bien que Sucker Punch n’ait pas précisé de combien. (J’espère que cela signifie que les courses Gold ne dureront plus une heure !)

De plus, Ghost of Tsushima: Legends sera disponible en version autonome pour 20 $. La façon dont le billet de blog d’aujourd’hui est libellé, une date de sortie spécifique reste incertaine. Sony, l’éditeur de Ghost of Tsushima, n’a pas immédiatement répondu à une note de Kotaku demandant des éclaircissements. (Mise à jour, 14 h 30 HE : Un représentant de Sony a déclaré à Kotaku que l’édition autonome de Legends sortira le 3 septembre.)

Plus tard ce mois-ci, Ghost of Tsushima: Director’s Cut sortira sur PS4 et PS5, offrant des améliorations spécifiques à la PS5 et une nouvelle extension, ainsi qu’un système de tarification déroutant de PS4 à PS5. Jusqu’au début du mois d’octobre, Legends recevra un nouveau contenu basé sur Ghost of Tsushima: Director’s Cut, y compris des cartes Survival basées sur la future région de l’île d’Iki pour l’extension. Vous n’avez pas besoin de posséder le Director’s Cut pour accéder aux nouveautés de Legends.

G/O Media peut toucher une commission

Quand Legends est sorti de nulle part l’année dernière, j’ai joué… eh bien, disons simplement que mon titre ne mentait pas. Mais Legends n’est pas conçu pour être un temps infini, car il y a un plafond à la quantité d’équipement que vous pouvez gagner et passer au niveau supérieur. Les nouveaux ajouts devraient être une raison aussi bonne que n’importe quelle autre pour revenir. Bon sang ouais.