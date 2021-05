Legends Of Tomorrow: 5 façons dont le spectacle Arrowverse est le remède contre la fatigue des super-héros

Il est vaguement connecté au reste de l’Arrowverse

Legends of Tomorrow fait bien sûr partie du plus grand Arrowverse, qui a également inclus Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman, Superman & Lois, et – grâce au crossover “Crisis on Infinite Earths” – Black Lightning. Arrow est arrivé à sa fin, et Supergirl et Black Lightning sont sur le point de sortir, mais c’est un univers de super-héros expansif qui pourrait continuer à se développer. Cela a abouti à des croisements épiques avec des liens étroits entre certaines des séries, en particulier Arrow et Flash à l’époque.