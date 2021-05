Legends of Tomorrow Boss répond à la sortie de Dominic Purcell ⋆ .

Ce n’est un secret pour personne que Dominic Purcell quitte The CW’s Legends of Tomorrow.

Des semaines après les commentaires controversés de l’acteur sur son avenir dans la série, le showrunner de LOT, Phil Klemmer, en parle.

La bonne nouvelle pour les fans est que la série laisse la porte ouverte pour que l’acteur revienne quand il sort en tant que série régulière.

“Je pense [Dominic] l’a assez bien résumé – pas avec son premier message, mais avec ses messages ultérieurs », a déclaré Klemmer à TV Line.

«Je pense que tout le monde a juste besoin d’une pause du spectacle, moi y compris et même lorsque les gens quittent le Waverider, il y a toujours un siège ouvert pour que les gens reviennent. J’ai hâte de l’avoir dans la série la saison prochaine.

De nombreuses questions ont été soulevées par la façon dont Purcell a annoncé sa sortie, la star éditant sa publication initiale sur Instagram, ce qui suggérait fortement qu’il avait des problèmes avec le studio.

Cependant, il a supprimé le message initial et a changé sa position.

«Dieu voudrait que tout le monde refroidisse la merde. Pourquoi les gens perdent-ils la tête parce que je quitte la série. Oui, mon ton était lourd au point… C’est qui je suis », dit-il.

“Est-ce que j’ai un bœuf avec le studio de @warnerbrostv NO!”

«Un grand merci aux acteurs et à l’équipe et à toutes les superbes relations que j’ai nouées au fil des ans. Merci à tous. Dom », a-t-il ajouté.

«Oui j’ai dit [the studio doesn’t] se soucier. Ce n’est pas correct bien sûr qu’ils le font – juste moi, étant émotif et excédentaire », a-t-il déclaré.

«Nous travaillons tous dans une grosse machine. Parfois, la merde arrive. C’est la vie.”

«J’ai et j’ai toujours eu une relation formidable avec les Boss et le studio @ warnerbrostv… Mon libellé était agressif car parfois je suis frustré et ennuyé [sic] ça a été une longue et lourde année enfermé à #Vancouver pendant 9 mois sans rentrer chez lui », a-t-il poursuivi.

«Qui ne le fait pas et qui ne s’est pas déchaîné. Je suis f *** chez l’homme. Alors pour l’amour de Dieu, détendez-vous.

«Je n’ai pas arrêté. Mon contrat est terminé… Je n’ai jamais démissionné avec un contrat et je ne le ferais jamais », a-t-il déclaré. “Donc, à tous les fans, vous me reverrez périodiquement l’année prochaine sur la saison 7.”

Les fans ont toujours le reste de la saison 6 de Legends of Tomorrow avec Purcell comme série régulière, mais son rôle sera considérablement réduit s’il décidait de revenir sur la ligne.

Que pensez-vous du scénario?

