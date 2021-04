Legends Of Tomorrow ‘Dominic Purcell clarifie sa sortie du spectacle après qu’il ait semblé avoir du “ boeuf’ ‘avec le studio

DC’s Legends of Tomorrow n’est qu’à quelques semaines du coup d’envoi de sa sixième saison et, sur la base des bandes-annonces que nous avons vues, les fans vont se régaler. Cependant, la saison est devenue un peu plus sentimentale, car Dominic Purcell, qui joue Mick Rory / Heat Wave, a annoncé que la saison 6 serait sa dernière. Alors que le message d’annonce original de l’acteur était principalement aimable, il l’a ensuite suivi avec des messages qui semblaient indiquer qu’il avait un «bœuf» avec Warner Bros. Television. Maintenant, Purcell a fourni une certaine clarté concernant ses messages.