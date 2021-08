La nouvelle de cette émission télévisée Magic: The Gathering a éclaté en juin 2019, avec la grande nouvelle que Joe et Anthony Russo de Marvel Cinematic Universe la dirigeraient. Pas plus tard que la semaine dernière, cependant, Deadline a rapporté que les frères Russo et leur équipe de scénaristes avaient en fait quitté le développement de la série très tôt dans une scission à l’amiable mais apparemment définitive. Jeff Kline, connu pour Transformers : Prime, a pris la barre.