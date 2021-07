Au-delà des changements de casting, Legends of Tomorrow a également annoncé DC’s Legends of Tomorrow: The Mixtape (Songs from the Original Television Soundtrack), qui contiendra certaines des plus grandes chansons de la série. Au total, les fans peuvent s’attendre à 21 morceaux qui présentent des classiques comme “Puppets Of Tomorrow” et “Space Girl”. La mixtape devrait sortir sur tous les principaux lieux de musique le vendredi 20 août.