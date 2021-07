Legends Of Tomorrow révèle une nouvelle bande-annonce et le départ de John Constantine au Comic-Con

La série la meilleure et la plus imprévisible de The CW’s Arrow-verse ne ralentira pas de si tôt. Le casting et le showrunner de Legends of Tomorrow sont venus au Comic-Con non seulement pour taquiner ce qui se passera pendant le reste de la saison 6, mais aussi pour partager des informations très intéressantes sur la saison 7.

Tout d’abord, une bande-annonce pour le reste de la saison 6 a été partagée. Il comprend pas mal d’action, que ce soit dans les pistes de bowling dans l’espace, les week-ends de meurtre mystérieux ou même le mariage de Sarah Lance (Caity Lotz) et Ava Sharpe (Jes Macallan). Il a également été confirmé que la saison 6 marquera la fin du voyage de John Constantine sur Legends of Tomorrow, car ce personnage quittera définitivement le Waverider. Maintenant, la grande question est de savoir s’il le fera vivant ou non, en fonction de la magie noire qui le dépasse dans la bande-annonce ci-dessous.

Pourtant, alors que Constantine quitte peut-être Legends, ce n’est pas le cas pour l’acteur qui l’incarne. Le showrunner Phil Klemmer a révélé que Ryan sera toujours une série régulière dans la saison 7, endossant un nouveau rôle original. Il incarnera le Dr Gwyn Davies, décrit comme “un scientifique excentrique du début du 20e siècle qui pourrait être le seul espoir de l’équipe la saison prochaine”.

“Comme tous ceux qui l’aiment le savent, à la fin, John Constantine marchera seul sur son chemin”, a déclaré Ryan à propos de Constantine. “Le moment est venu pour John de se séparer des Legends, et pour moi de se séparer de John. Je suis vraiment ravi de créer ce nouveau rôle dans la série et de m’amuser avec – découvrir comment ce nouveau personnage s’intègre et cause des problèmes aux Légendes.”

Ryan est apparu pour la première fois en tant que John dans Legends dans la saison 4. Avant cela, il a joué dans la série Constantine d’une saison sur NBC, avant de faire une brève apparition sur Arrow.

Ce n’était pas la seule nouvelle de la saison 7 révélée lors du panel. Amy Louise Pemberton, qui a exprimé l’intelligence artificielle à bord du Waverider Gideon pour l’intégralité de la série, rejoindra également en tant que série régulière dans la saison 7. Elle jouera toujours Gideon, mais cette fois en tant que personne réelle, plutôt que simplement IA. Tout le monde peut deviner comment cela s’intégrera dans la série, mais Legends of Tomorrow a tendance à devenir farfelu.

Il reste cinq épisodes de la saison 6, la série revenant sur The CW le dimanche 8 août. La saison 7 de Legends of Tomorrow sera diffusée en 2022.