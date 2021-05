Legends of Tomorrow revient bas ⋆ 10z viral

Une interruption de 11 mois n’allait jamais être une bonne chose pour Legends of Tomorrow de DC.

Dimanche, la série Arrowverse est revenue avec DC’s Legends of Tomorrow Saison 6 Episode 1, et les chiffres semblent avoir considérablement baissé.

L’épisode n’a réussi que 456 000 téléspectateurs et une note de 0,1 dans la démo pour adultes de 18 à 49 ans.

L’année dernière, la série est revenue dans le cadre d’un crossover (1,4 million / 0,5 note), mais la saison dans son ensemble a été en moyenne de 0,8 million de téléspectateurs et une note de 0,2.

La CW a déjà commandé la saison 7, mais il est peut-être temps de penser à mettre fin à la série.

Batwoman, dans son nouveau créneau horaire, a glissé à 381000 téléspectateurs et une note de 0,1 – pas un excellent résultat.

Mais la série a également été renouvelée, donc aucune raison de s’inquiéter pour son avenir.

Sur CBS, il était de retour aux originaux avec The Equalizer (note de 7 millions / 0,6), NCIS: Los Angeles (note de 5,5 millions / 0,6) et NCIS: Nouvelle-Orléans (note de 4,8 millions / 0,5), tous revenant à égalité avec leurs résultats les plus récents.

Parmi ces spectacles, The Equalizer et NCIS: LA ont tous deux été renouvelés, mais NCIS NOLA a été annulé.

Sur ABC, American Idol était stable à 5,3 millions de téléspectateurs et une cote de 0,7, tandis que The Rookie était à égalité avec sa moyenne de la saison avec 3,9 millions de téléspectateurs et une cote de 0,5.

Le jeu des jeux d’Ellen (note de 1,8 million / 0,4) et la liste de lecture extraordinaire de Zoey (note de 1,2 million / 0,4) ont tous deux augmenté, mais Good Girls (note de 1,4 million / 0,3) a perdu un dixième.

Good Girls reste en bonne forme pour se renouveler grâce à un accord Netflix, mais Zoey pourrait chanter sa dernière chanson dans les semaines à venir.

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.