Legion Phone Duel 2: plus de puissance, de contrôle et d’autonomie pour le nouveau mobile de jeu Lenovo | La technologie

Les mobiles de jeu sont devenus une niche de marché importante pour les marques de jeux. Legion fait partie de ceux qui se sont récemment lancés dans l’aventure du lancement de son premier mobile pour joueurs avec le Legion Phone Duel. Maintenant, sa deuxième version arrive.

La popularité de l’esport et l’amélioration des performances des appareils mobiles ont servi de rampe de lancement pour le mobiles de jeu. Ce segment de marché, jusque-là résiduel, s’est considérablement développé ces dernières années, suscitant un grand intérêt pour les mobiles de jeu.

Legion Phone Duel – que nous examinons ici – a été la première incursion de la division des jeux de Lenovo dans l’arène de la téléphonie. Présente maintenant Duel téléphonique de la Légion 2, ce qui apporte des améliorations dans le domaine de la puissance, du contrôle pendant le jeu et de l’autonomie.

Avec l’arrivée de cette deuxième génération de Phone Duel, Lenovo s’impose comme un sérieux adversaire pour des modèles comme le Redmagic 6 de Nubie, Xiaomi Blackshark 4 ou ROG Phone 5 par Asus.

Écran AMOLED de 6,92 pouces pour Lenovo Legion Phone Duel | Format 20.5: 9 (2 460 x 1 080 pixels) | 144 Hz | 800 nits | Processeur HDR10 + Qualcomm Snapdragon 888 | Adreno 660Mémoire RAM et stockage12 et 16 Go LPDDR5 | 256 et 512 Go | Caméras arrière UFS 3.1 Principales: 64 Mpx f / 1.9 | Grand angle: 16 Mpx F / 2,2 Caméra frontale 123 ° Alimenté 44 Mpx f / 2.0 | 82 ° Batterie5 500 mAh (2 x 2 750 mAh) | charge rapide 90 W (65 W avec chargeur inclus dans la boîte) AndroidAndroid 11 avec ZUI 12.5Connectivity5G | WiFi 6 (802.11 ax) | Bluetooth 5 | NFC | USB-C 3.1 (côté) | USB-C 2.0 (inférieur) | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | QZSSDimensions et poids 176 x 78,5 x 9,9 mm | 259 gr

Le jeu et la puissance sont synonymes pour Lenovo

Par définition, tout appareil avec la désignation doit viser des performances maximales et le smartphones de jeu ils ne font pas exception.

Dans la première itération du Legion Phone Duel, nous avons trouvé le meilleur matériel à sa date de sortie pour offrir la meilleure expérience de jeu. Lenovo récupère cette recette dans le Legion Phone Duel 2 en incorporant le Processeur Qualcomm Snapdragon 888 lithographie à huit cœurs, 5 nm et connectivité 5G.

Il est accompagné d’un GPU Adreno 660 intégré offrant des performances de jeu brutales. Comme si cela ne suffisait pas, l’ensemble est pris en charge par deux versions avec 12 Go de RAM LPDDR 5 et un stockage de 256 Go avec prise en charge UFS 3.1, et une version plus complète avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Cet affichage de puissance a une conséquence directe, qui est l’augmentation prévisible de la température à l’intérieur du smartphone.

Pour l’éviter, Lenovo a intégré un petit ventilateur actif à l’arrière du mobile qui pousse l’air frais dans le terminal via un canal de refroidissement indépendant qui soutient la chambre à vapeur agrandie, empêchant la poussière ou la pluie d’affecter les composants électroniques.

Objectif: offrir la meilleure expérience de jeu

L’écran est un autre des éléments clés du Legion Phone Duel 2 et un élément clé pour obtenir une expérience de jeu complète.

Tirer le meilleur parti des jeux dépend dans une large mesure de la qualité de l’écran sur lequel tout se passe, c’est pourquoi Lenovo a opté pour un Écran AMOLED de 6,92 pouces avec résolution Full HD + (2460 x 1080 pixels), prise en charge HDR10 +, un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 144 Hz et un taux de reconnaissance tactile jusqu’à 720 Hz.

Cet écran représente une avancée importante dans l’efficacité du contrôle tactile des personnages puisqu’il permet des réactions plus immédiates. Mais ce n’est pas la seule amélioration du contrôle du jeu proposée par le Legion Phone Duel 2.

Dans cette nouvelle génération huit déclencheurs virtuels sont intégrés qui sont répartis à la fois le long du bord supérieur, où la réponse des déclencheurs R1, R2 et L1 et L2 est émulée, mais également avec deux déclencheurs à l’arrière et deux autres zones de reconnaissance personnalisées sur l’écran.

Avec l’arrivée de ces déclencheurs virtuels, il est possible de minimiser les mouvements des doigts pendant le jeu, de sorte que la réponse est améliorée en ne perdant pas de temps à chercher le bouton tactile approprié sur l’écran.

Les déclencheurs sont accompagnés d’un amélioration de la réponse haptique formé par deux moteurs de vibration plus précis situés aux extrémités du terminal afin qu’ils restent dans la paume de la main tout en jouant.

Conçu pour être utilisé horizontalement et pendant une longue période

Le mobile a été développé en faisant évoluer l’architecture ATA (Advanced Technology Architecture) du modèle précédent dans lequel il est intégré une batterie de 5500 mAh divisé en deux cellules de 2750 mAh chacune.

Cette distribution présente plusieurs avantages pour les joueurs puisque, lorsque l’on tient le smartphone à l’horizontale, le processeur est au centre et les batteries aux extrémités du téléphone, supprimant la source de chaleur des mains de l’utilisateur.

Un autre avantage de cette architecture ATA 2.0 est que les deux cellules de batterie permettent une charge en parallèle, accélérant le processus de charge. Dans ce cas, il est amélioré avec un Charge rapide 90W (avec un chargeur en option) qui vous permet de récupérer le 50% de batterie en 17 minutes environ et le 100% en 30 minutes environ.

Comme nous l’avons vu dans le Lenovo Legion Phone Duel, tout a été conçu pour utiliser le mobile horizontalement.

Raison pour laquelle les deux Caméra arrière double de 64 mégapixels et Grand angle de 16 mégapixels car le système de refroidissement a été situé au centre d’un dos en verre Corning Gorilla Dans lequel vous ne pouvez pas manquer la décoration du logo de la marque éclairé par des lumières LED RVB.

Le nouveau Legion Phone Duel 2 maintient la caméra frontale rabattable au milieu du côté. Cela peut être quelque peu frappant au début, mais encore une fois, cela est parfaitement logique lorsque vous utilisez le mobile horizontalement, vous permettant de diffuser en direct avec une caméra. 44 mégapixels et une ouverture de 84 °.

De plus, il intègre un logiciel de reconnaissance faciale qui vous permet de changer votre visage en temps réel pour celui d’un avatar virtuel qui imitera vos gestes et mouvements.

Prix ​​et disponibilité du Lenovo Legion Phone Duel 2 en Espagne

le mobile de jeu lenovo Il sera disponible en Chine à partir d’aujourd’hui sous le nom de Lenovo Legion Phone 2 Pro, mais pour l’Europe et certaines régions d’Asie, nous devrons attendre le mois de mai.

Le Legion Phone Duel 2 sera disponible en deux finitions différentes: Noir ultime et Titane Blanc et dans deux combinaisons de RAM et de stockage. Le modèle 16 Go est livré avec un réduction de 100 euros pendant les premières semaines du lancement. Voici leurs prix officiels pour l’Europe:

Duel téléphonique de la Légion 2 avec 12 Go et 256 Go de stockage par 799 euros. Duel téléphonique de la Légion 2 avec 16 Go et 512 Go de stockage par 999 euros (prix de lancement: 899 euros).