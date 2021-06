L’église a-t-elle caché le génocide indigène ? – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Par Rebecca Janzen

Professeur assistant de littérature espagnole et comparée, Université de Caroline du Sud

Le film Lady of Guadalupe, sorti en 2020 et désormais disponible sur de nombreux services de streaming, mélange un récit fictif de l’apparition de la Vierge Marie au XVIe siècle à un paysan mexicain nommé Juan Diego avec l’histoire d’un journaliste fictif du XXIe siècle appelé Juan qui travaille sur une note sur les miracles impliquant la Vierge de Guadalupe.

En tant que chercheur en religion, je m’intéresse à la manière dont l’histoire religieuse est incorporée dans la foi et les films contemporains. Cela me rappelle les documentaires que j’ai vus quand j’étais enfant sur l’histoire de ma propre communauté religieuse : les mennonites qui ont immigré d’Ukraine au Canada.

Les communautés religieuses, telles que les mennonites et les mormons que j’ai étudiées, peuvent agir de manière à rendre les gens perplexes. Comme je le dis dans mon prochain livre sur la religion et le cinéma au Mexique, lorsque les films utilisent des symboles, des expériences ou des personnages religieux, ils génèrent un commentaire historique et social plus large. Au Mexique, cela implique souvent de présenter des points de vue critiques à l’égard des prêtres catholiques afin de commenter les dirigeants politiques mexicains.

En regardant Dame de Guadalupe, j’étais curieux de voir comment elle pouvait gérer le rôle du catholicisme à l’époque coloniale. Malheureusement, cet aspect du film laisse beaucoup à désirer. Bien qu’il dépeint l’histoire de la Vierge de Guadalupe pour un large public, ce film désinfecte finalement la brutalité réelle de l’Église envers les peuples autochtones au XVIe siècle.

