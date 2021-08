L’église américaine historique s’apprête à intégrer ses liens d’esclavage .

La grande contradiction de la Old North Church de Boston est qu’un site essentiel à la liberté de la nation est le même endroit où les propriétaires d’esclaves et les commerçants adoraient autrefois.

Maintenant, avec une subvention de 75 000 $ du National Endowment for the Humanities annoncée mardi, la fondation responsable de la préservation du campus de l’église et de l’expérience des visiteurs prévoit de remanier sa programmation éducative pour mieux concilier et intégrer ces liens avec l’esclavage.

La subvention est l’une des 28,4 millions de dollars de subventions pour environ 240 projets à l’échelle nationale.

« Nous serons en mesure d’aborder ce que j’appelle le paradoxe de la vieille église du Nord », a déclaré Nikki Stewart, directeur exécutif de la Old North Foundation, qui se distingue de la congrégation épiscopale active qui utilise toujours le site pour des services religieux. “Les gens nous voient comme un symbole de liberté et d’indépendance, mais la réalité est que l’église a bénéficié de l’esclavage des Africains.”

Par exemple, le célèbre clocher a été financé en partie par la vente de bois de campêche, dont la récolte dépendait du travail des esclaves, a-t-elle déclaré.

L’église, construite en 1723, est connue de générations d’écoliers comme l’endroit où, en 1775, deux lanternes dans le clocher ont signalé que les Britanniques se dirigeaient vers Concord et Lexington “par la mer” et ont mis Paul Revere sur le trajet qui a déclenché la Révolution américaine .

Les liens avec l’esclavage ont toujours été connus, mais la force de ces liens a été révélée il y a plusieurs années après que la fondation a lancé un programme visant à mettre en évidence les liens de plusieurs fidèles avec le commerce colonial de la fabrication du chocolat.

Il s’est avéré que l’un de ces chocolatiers était Newark Jackson, qui était aussi un capitaine de navire et un contrebandier qui faisait le trafic d’esclaves.

“C’était vraiment un coup de poing dans le ventre de toute notre organisation”, a déclaré Stewart.

D’autres recherches ont révélé que Jackson avait été tué lors d’une mutinerie à bord d’un navire en 1743 qui transportait à l’époque 15 esclaves, dont 13 enfants.

Comme la plupart des organisations culturelles, la Old North Foundation a beaucoup souffert pendant la pandémie. L’église a accueilli environ 150 000 visiteurs en 2019. Elle s’est complètement fermée pendant un certain temps, et Stewart estime que les visites actuelles ne représentent encore que la moitié de ce qu’elles étaient.

La subvention contribuera à changer l’expérience éducative de trois manières : à travers les récits que le personnel raconte aux visiteurs ; grâce à des expositions mises à jour et à des panneaux d’interprétation ; et grâce à une nouvelle programmation en ligne et numérique conçue pour les enfants.

“Nous espérons que grâce à ce plan, tous les Américains pourront voir leurs histoires dans la Old North Church”, a déclaré Stewart.

