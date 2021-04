L’Église catholique est attaquée et utilisée par les goûts de George Soros et John Podesta ⋆ .

par Joe Hoft, The Gateway Pundit:

La foi chrétienne en Amérique est attaquée et ce depuis un certain temps. Certaines de ces attaques coordonnées sont soutenues par le milliardaire George Soros.

Plus tôt cette semaine, nous avons rendu compte d’une femme enceinte qui a été expulsée de l’église de Dallas pour ne pas porter de masque facial, même s’il n’y a pas une telle exigence au Texas ou dans le diocèse où l’église était située.

Ce n’était pas un bon aperçu de l’église qui est déjà attaquée.

Irréel: Une femme catholique enceinte retirée par la police PENDANT LA SAINTE MESSE pour ne pas avoir porté de masque – A été évacuée par son propre PASTEUR! (VIDÉO)

L’église aux États-Unis a déjà des difficultés avec la terrible presse répétée à l’infini dans les médias concernant les incidents d’abus sexuels concernant les prêtres et la réponse de l’église aux abus découverts. Les efforts pour lutter contre ces abus se sont transformés en efforts pour détruire l’église:

Plusieurs organisations ont été fondées en réponse à la crise des abus sexuels dans l’Église catholique. Les deux plus actifs et les plus importants sont le Réseau des survivants de ceux qui sont maltraités par les prêtres (SNAP) et Voice of the Faithful (VOTF). Quels que soient leurs objectifs initiaux et leur bon travail, les deux organisations sont ou ont été dirigées par des catholiques dissidents et se sont transformées en forums d’hétérodoxie.

En outre, des individus comme John Podesta et George Soros ont travaillé à la destruction des États-Unis en utilisant l’Église catholique:

Lors de l’élection présidentielle de 2016, Wikileaks a publié un certain nombre de courriels accablants provenant du compte rendu du président de campagne d’Hillary Clinton, John Podesta, alors qu’il était encore à la tête du Centre de gauche pour le progrès américain. Les courriels ont révélé que Podesta avait aidé à créer des groupes de façade catholiques pour le Parti démocrate dès 2005, dans le but de saper l’autorité de l’Église catholique et des évêques américains et de faire basculer les électeurs catholiques traditionnels vers son programme politique de gauche. Dans un e-mail de 2011, Sanford «Sandy» Newman de Voices for Progress a écrit à Podesta en suggérant: «Il faut un printemps catholique» pour séparer davantage les catholiques américains de leurs évêques en ce qui concerne la contraception artificielle. En réponse, Podesta, qui est au moins théoriquement catholique, a répondu: «Nous avons créé des catholiques en Alliance pour le bien commun pour organiser un moment comme celui-ci…. De même catholiques unis. » Les deux organisations se révéleront essentielles pour aider Barack Obama à remporter le vote catholique en 2008. «Le rôle des catholiques unis et des catholiques dans l’Alliance pour le bien commun était d’obscurcir autant que possible le débat sur l’avortement en faisant de la propagande à l’effet que Barack Obama … était le ‘vrai’ candidat pro-vie parce qu’il avait l’intention de réduire le taux. de l’avortement grâce à des mesures de lutte contre la pauvreté », a écrit Anne Hendershott pour The Catholic World Report.

De nombreuses organisations dites «catholiques» sont financées par les réseaux Soros.

Selon un rapport:

Avec plus de 1,2 milliard de catholiques dans le monde et environ un tiers des Américains se disant catholiques, George Soros et John Podesta s’infiltrent dans l’Église catholique [to foment open rebellion to force through Marxism] c’est un gros problème. C’est ce qui se passe et ce depuis un certain temps. Un courriel de WikiLeaks daté de février 2012 a John Podesta, président de la campagne d’Hillary, et le président de Voices for Progress, discutant de la manière de «planter les graines de la révolution» au sein de l’Église catholique. Comme les vrais marxistes-staliniens, ils ont particulièrement voulu le faire lorsque les évêques catholiques se sont opposés au mandat de contraception HHS-Obamacare.

Ces groupes ont infiltré l’église et poussent le socialisme et les initiatives pro-choix.

Les organisations catholiques sont également utilisées pour promouvoir l’immigration illégale et la réinstallation des réfugiés, des millions de personnes affluant pour s’occuper du flot d’étrangers.

