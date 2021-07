L’église copte canadienne détruite dans un incendie «suspect», le dernier d’une série d’incendies d’églises 10z viral

in

De la vapeur s’échappe des condominiums construits autour d’une ancienne église lors d’une froide journée d’hiver à Toronto, Canada, le 20 décembre 2019.

(Chris Helgren/.)

Une autre église canadienne a été incendiée lundi, quelques jours seulement après que la même église a été la cible d’une tentative d’incendie criminel.

L’église orthodoxe copte St. George de Surrey, en Colombie-Britannique, a été détruite dans un incendie que la police canadienne a jugé « suspect ». L’église est la dernière d’un certain nombre d’églises canadiennes qui ont été détruites par un incendie au cours des dernières semaines, la police enquêtant sur de nombreux incidents comme des incendies criminels potentiels.

La police a déclaré que l’église St. George était la cible d’une tentative d’incendie criminel mercredi, lorsqu’un suspect a été enregistré sur des images de surveillance essayant apparemment d’allumer la porte de l’église en feu.

« La perte est déchirante, décevante et dévastatrice pour la congrégation et la communauté », a déclaré au Vancouver Sun Nancy Khalil, dont la famille a aidé à construire le sanctuaire de St. George. « C’était notre maison. Nous y allons pour plus qu’un simple service, nous y allons deux à quatre fois par semaine. Nous nous sommes mariés là-bas, nos enfants y ont grandi.

Mgr Mina, évêque du diocèse copte orthodoxe de Mississauga, de Vancouver et de l’ouest du Canada, a demandé au premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, de mener une enquête.

« Le moment de cet incendie… soulève de nombreuses questions sur ce que les autorités ont fait pour protéger notre église, en particulier compte tenu de la tentative contre la même église mercredi dernier », a déclaré Mina.

Les incendies, ainsi que les actes de vandalisme contre diverses églises, ont commencé à la suite de la découverte de tombes anonymes dans d’anciennes écoles pour Autochtones canadiens gérées par des églises. Environ 150 000 enfants ont fréquenté le « système des pensionnats indiens » pendant 120 ans, et une commission canadienne a conclu en 2015 que le système scolaire avait perpétré un « génocide culturel » contre la population autochtone.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.