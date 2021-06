L’église de Charleston rendra hommage aux victimes d’Emanuel Nine avec un forum de guérison .

in

Le comité de commémoration Emanuel Nine, le groupe chargé d’élever la mémoire des neuf personnes tuées à l’église épiscopale méthodiste africaine Emanuel à Charleston, en Caroline du Sud, il y a six ans, organisera cette semaine un «forum de guérison» en leur honneur.

Le forum, prévu ce jeudi, réunira les familles des Emanuel Nine, ainsi que des Sarah Collins Rudolph, qui a survécu à l’attentat à la bombe de la 16th Street Baptist Church à Birmingham en 1963, qui a tué quatre petites filles.

Emanuel AME Church à Charleston, Caroline du Sud, où, en 2015, neuf membres ont été assassinés par un suprémaciste blanc de 21 ans. (Photo de Jeff Gentner/. pour SiriusXM)

Rabbin Jeffrey Meyers, un survivant du massacre de la synagogue Tree of Life en 2018, sera également présent.

La discussion sera axée sur la guérison par la réconciliation.

« La haine est une force maléfique qui nous a empêchés en tant que pays de faire beaucoup de choses », Walter Bernie Jackson, Jr. a déclaré à NBC News. “Ma grand-mère a toujours pensé que nous devions voir au-delà de cela et vraiment creuser pour apprendre à connaître les individus.”

Sa grand-mère, Susie Jackson, était l’une des victimes assassinées par un suprémaciste blanc de 21 ans Toit Dylann à ce qu’on appelle souvent Mère Emanuel, la plus ancienne église AME du Sud. Elle avait 87 ans.

Jackson Jr. a déclaré que le pardon était un défi et que cela faisait partie de son processus de deuil.

Depuis la mort par balle de l’aîné de Jackson, il s’est profondément engagé dans diverses questions de justice sociale. Il a récemment été élu membre du conseil d’administration du Franklin Township Board of Education, où il entend plaider en faveur de l’équité dans l’éducation.

“L’objectif est d’éliminer le racisme systémique, la suprématie blanche et de supprimer les obstacles, afin que tous les étudiants aient un accès égal à des programmes académiques rigoureux”, a-t-il déclaré.

En 2015, Roof a ciblé et est entré dans la réunion d’étude biblique à Mother Emanuel, et alors que les membres d’Emanuel AME et leur pasteur étaient assis en train de prier, il a ouvert le feu sur eux, tuant neuf personnes.

Le meurtre est devenu un moment de deuil national. Président Barack Obama a assisté au service commémoratif des victimes, où il a chanté «Amazing Grace» du haut de la chaire dans ce qui est devenu un moment déterminant de ses années au pouvoir.

Roof a été condamné à neuf condamnations à perpétuité et à une condamnation à mort fédérale, dont il a fait appel l’année dernière.

