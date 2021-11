Lego annonce trois nouveaux ensembles Lego sur le thème de Nintendo

Photo : Lego / Nintendo / Kotaku

Enfin, après sa première apparition en août, la version Lego de Luigi obtient ses propres décors. Mais pauvre Luigi blocky, il semble que Nintendo et Lego veuillent le torturer, car les nouveaux ensembles sont tous basés sur Luigi’s Mansion. Ne savent-ils pas que Luigi (et sa variante Lego) a peur des fantômes ! Heureusement, le professeur E. Gadd est là pour aider Luigi en cas de besoin. Eh bien, il le sera lorsque ces nouveaux ensembles sortiront en janvier.

Annoncé hier, juste à temps pour Halloween, Lego apporte trois nouveaux ensembles sur le thème de Luigi’s Mansion à sa gamme d’ensembles de jeu Mario et Luigi Lego. Comme les jeux, ces parcours effrayants contiennent de nombreux fantômes que Luigi doit éviter ou capturer. Luigi obtient même son sac à dos sous vide Poltergust comme accessoire Lego.

L’ensemble le moins cher est l’ensemble d’extension Lab et Poltergust, qui coûtera 30 $ et est livré avec le Poltergust lui-même, que Luigi peut utiliser pour attraper le Gold Ghost et collecter une récompense en pièces. Luigi peut également parler à E. Gadd, qui vient avec l’ensemble et peut offrir des potions aux joueurs.

Photo : LEGO / Nintendo

La deuxième boîte, qui coûte un peu plus cher à 40 $, est l’ensemble d’extension d’entrée. Cet ensemble de jeu permet à Luigi d’accéder au manoir. Une fois dedans, les joueurs devront vaincre Bogmire. Ou ils peuvent simplement trouver un os et le donner à Polterpup, qui, je suppose, est un bon garçon et mérite la friandise.

Photo : Lego / Nintendo

Le troisième et dernier set est également le plus cher. L’ensemble d’extension Haunt-and-Seek coûte 80 $. Avec cet ensemble de jeu, les joueurs peuvent créer leurs propres niveaux hantés à explorer par Luigi. Sont inclus les briques et les pièces nécessaires pour créer des couloirs rotatifs, des batailles de fantômes et des quêtes pour collecter des pierres précieuses.

Photo : Lego / Nintendo

Vous pouvez également combiner les trois ensembles en un seul ensemble de jeu de manoir massif et très hanté pour Luigi – ou son frère Lego Mario – à affronter seul ou ensemble.

Malheureusement, aucune de ces options (comme les extensions passées de ce thème) n’inclut Mario ou Luigi. Vous devrez donc vous procurer un kit de démarrage comprenant l’un des célèbres plombiers avant de pouvoir profiter pleinement de l’une des nouvelles extensions.

Ces trois nouveaux ensembles Luigi’s Mansion sortiront séparément le 1er janvier 2022 et peuvent être trouvés partout où vous achetez normalement Lego. Si vous ne vous souciez pas de ces ensembles de jeu et que vous voulez juste un peu de nostalgie classique de Nintendo via des briques Lego, vous pouvez consulter le grand jeu de blocs de questions Mario 64 à 170 $ Lego sorti en septembre, bien qu’il ne soit disponible que sur Lego.com ou dans les magasins Lego. à l’heure actuelle.