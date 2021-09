Lego dévoile un ensemble de stratocaster Fender de 1 074 pièces – y compris un amplificateur

Lego a officiellement dévoilé un ensemble Fender Stratocaster de 1 074 pièces des années 1970, avec une réplique d’environ 14 pouces (36 centimètres) de la guitare emblématique, un support pliable et même un ampli Princeton Reverb miniature de 1965.

Des responsables de Lego Group, dont le siège est à Billund, au Danemark, ont détaillé l’ensemble Lego Ideas Fender Stratocaster – qui sera disponible pour les fans le vendredi 1er octobre – via une version officielle qui a été partagée avec Digital Music News. Le fan designer basé en Slovaquie, Tomáš Letenay, a soumis l’idée d’une Stratocaster entièrement Lego au concours Music to Our Ears l’année dernière, et le comité de révision de Lego “a tellement aimé la création qu’il l’a commandée”.

Conçu pour les fans de 18 ans et plus, l’ensemble Lego Fender Stratocaster décidément détaillé de la société, âgée de 89 ans, s’assemblera pour ressembler à une guitare rouge ou noire, les deux modèles étant dotés de «six cordes, de chevilles de réglage mobiles, [a] commutateur de ramassage et [a] whammy bar », selon la liste de l’article.

Sont également inclus une « sangle textile et des câbles en caoutchouc pour la guitare », un commutateur au pied et toutes sortes de composants internes pour l’ampli Princeton Reverb, qui lui-même comporte des panneaux amovibles conçus pour permettre une visualisation rapprochée de la « carte mère, du réservoir de réverbération et conférencier.”

Expliquant l’inspiration derrière le produit à 99 $, 99 € et 99 £, le designer Tomáš Letenay a déclaré dans un communiqué: “Je jouais de la guitare électrique quand j’étais adolescent et j’ai toujours rêvé de posséder une Fender Stratocaster – mais je n’ai jamais pu me le permettre. ce. Le concours sur LEGO Ideas m’a donné la chance de le créer en briques LEGO. La Stratocaster était ma passerelle vers la musique et j’adore voir mon design LEGO avec le support. J’espère que d’autres fans de guitare auront autant de plaisir à la construire que moi.

Il reste à voir si Lego déploiera des ensembles d’instruments supplémentaires à l’avenir, mais il convient de noter à cet égard que la société a signé un accord de partenariat majeur avec Universal Music Group en avril 2020.

Fait intéressant, l’accord des entreprises n’a pas débuté avec une collection d’ensembles Lego impliquant des artistes UMG de premier plan, mais avec Lego VIDIYO, “une expérience de création de vidéoclips ludique et innovante conçue pour célébrer et développer la créativité et la passion des enfants pour la musique”.

La plate-forme a été conçue pour les utilisateurs âgés de sept à 10 ans, a indiqué Lego lors de l’annonce de VIDIYO plus tôt cette année, et est censée être “un univers sûr où ils peuvent parcourir les mondes du jeu physique et numérique”. Il convient de mentionner en conclusion qu’UMG a finalisé le mois dernier un partenariat avec la société londonienne de médias pour enfants Moonbug Entertainment.