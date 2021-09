“L’ego d’une personne…”: Yogendra Yadav déclare que le Premier ministre Modi est le seul responsable de l’impasse entre le Centre et les agriculteurs

in

Le président indien de Swaraj, Yogendra Yadav, s’adresse à une conférence de presse pour le lancement de la campagne publique #ican19, India Citizens Action for Nation 2019, à New Delhi, le dimanche 9 décembre 2018. (Express Photo by Abhinav Saha)

Blâmant le Premier ministre Narendra Modi pour l’impasse actuelle entre le Centre et les agriculteurs qui protestaient contre les lois agricoles controversées, le fondateur de Jai Kisan Morcha, Yogendra Yadav, a déclaré que le Premier ministre en avait fait une “question de prestige” et bloqué les négociations.

S’adressant à FinancialExpress.com, Yadav a déclaré : « La seule négociation, le seul dialogue qui doit avoir lieu est entre le Premier ministre indien et M. Narendra Modi. Il a besoin de s’asseoir devant un miroir et de se demander : « Est-ce que mon ego est si important ? Est-ce que des millions d’agriculteurs comptent moins que mon ego personnel ? »

« Si cette conversation a lieu en cinq minutes, alors je suis sûr que la résolution prendra 10 minutes de plus ; c’est la seule négociation qui reste et il est très triste que l’ego et le prestige d’une personne fassent obstacle à la résolution », a-t-il ajouté.

Près d’une douzaine de cycles de pourparlers ont déjà eu lieu entre le Centre et les syndicats agricoles, mais aucun terrain d’entente n’a été trouvé avec les agriculteurs protestataires pas prêts à bouger de leur demande d’abrogation des lois agricoles ainsi qu’une garantie légale pour le prix de soutien minimum. (MSP).

Lors de la 10e ronde de négociations, le Centre a fait une grosse chute en proposant de suspendre les lois et de former un comité conjoint pour trouver des solutions.

Plus tard en avril de cette année, la Cour suprême avait nommé un comité de trois membres pour examiner les lois agricoles, parler aux syndicats agricoles protestataires et recommander les solutions à l’amiable possibles pour mettre fin à l’impasse. Le panel avait soumis le rapport à la plus haute juridiction en mai.

Les agriculteurs protestent aux frontières de Delhi depuis novembre dernier. Les trois lois agricoles litigieuses ont été suspendues par la plus haute juridiction le 12 janvier.

En février de cette année, le Premier ministre Modi avait lancé un appel fervent aux agriculteurs protestataires, les exhortant à mettre fin à l’agitation et à donner une chance aux lois agricoles. Il avait également promis que les nouvelles lois n’affecteront pas le système MSP. « Le MSP était là. MSP est là. Le MSP restera dans le futur », avait-il déclaré.

