LEGO échange le plastique contre du bois dans sa nouvelle collection LEGO Home | La vie

LEGO veut cesser d’être une simple entreprise de jouets pour enfants et, ces dernières années, elle a élargi et diversifié sa gamme pour adultes. Ceci est votre dernière proposition.

Depuis 80 ans L’activité de LEGO repose sur le plastique, un matériau aujourd’hui mal vu car très polluant.

LEGO teste déjà le plastique recyclé pour l’intégrer dans tous ses produits, et maintenant il semble qu’il parie également sur Charpente. Bien que pas pour construire des pièces, mais comme élément décoratif.

Le nouveau est déjà en vente LEGO Home Collection en bois, développé en collaboration avec la société de décoration danoise Room Copenhagen, qui lance différents éléments décoratifs en bois et ameublement de la maison:

Les deux sociétés ont déjà collaboré à la création de la figurine LEGO en bois, qui a été un grand succès.

Cela les a encouragés à développer une collection complète en bois de chêne, en deux tons : chêne savonneux (plus clair) et chêne foncé.

La collection se compose de deux tiroirs en forme de pièces LEGO 2×2 et 2×4, un cadre photo, une étagère et trois cintres de tailles différentes.

En ayant des pièces LEGO à l’échelle authentique, bien qu’en bois, ils s’emboîtent parfaitement, ainsi de nouveaux éléments peuvent être créés en installant des cadres ou des tiroirs, par exemple.

Rien de tel que de pouvoir ouvrir une bonne bouteille de vin quand on est entre amis. Mais il s’avère que vous ne le faites pas parce que vous n’avez pas un bon endroit pour les stocker.

Le nouveau Collection de bois LEGO Home Il est déjà en vente en Espagne sur le site officiel de LEGO, mais les prix ne sont pas accessibles à tout le monde.

Les moins chers sont les 3 cintres en bois et le cadre photo, qui ont coûté 99,99 euros. L’étagère vaut 139,99 euros, et la plus grande commode s’élève à 224,99 euros.

Un cadeau original pour ce Noël qui ravira les fans de LEGO. Il semble très approprié pour décorer une chambre ou un salon.