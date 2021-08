LEGO Marvel Super Heroes arrive sur Nintendo Switch en octobre ⋆ .

]]>]]>

Warner Bros. Games, TT Games et Marvel Entertainment ont annoncé que le populaire LEGO Marvel Super Héros arrivera sur Nintendo Switch le 8 octobre. Il y a une énorme quantité de personnages jouables de tout l’univers Marvel à débloquer et comme pour tous les titres LEGO de TT Games, pleins d’humour et d’aventure.

Dans LEGO Marvel Super Héros il y a une foule de méchants Marvel qui prévoient de détruire le monde, ou du moins de le gâcher beaucoup, et c’est à nos héros de les arrêter. Les joueurs emmèneront leurs personnages préférés dans des lieux emblématiques, tels que Stark Tower, le X-Mansion, Asteroid M et Asgard, pour arrêter les méchants.

Il y a plus de 100 personnages jouables de l’univers Marvel à débloquer, dont Black Widow, Loki, Nick Fury, Iron Man, Wolverine, Captain America, Hulk, Thor, Hawkeye, Deadpool et mon préféré, Spider-Man.

La version Nintendo Switch sortira également avec tous les packs DLC. Ceux-ci inclus:

Le Super Pack : préparez-vous pour une action fracassante avec plus de super-héros et de super-vilains, ainsi que de nouveaux véhicules et courses. Incarnez les favoris des fans, Dark Phoenix, Winter Soldier, Symbiote Spider-Man, Hawkeye, Falcon et Beta Ray Bill. Le pack Asgard : faites des ravages dans la peau du vengeur Malekith et de la méchante figurine LEGO, Kurse. Incarnez Jane Foster et la jeune fille bouclier d’Asgard, Sif. Défendez l’univers avec Odin et les trois guerriers : Volstagg, Hogun et Fandral.

LEGO Marvel Super Héros sera lancé sur Nintendo Switch le 8 octobre.

