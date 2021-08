LEGO Marvel Super Heroes est le meilleur jeu LEGO moderne, et il va bientôt changer

in

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : LEGO Marvel Super Heroes est de loin le meilleur jeu LEGO moderne, frappant d’autres comme LEGO City : Undercover et LEGO Builder’s Journey dans la poussière. Attendez, non, vous devriez totalement nous croire sur parole, car nous lui avons donné un 9/10.

Pour ceux d’entre vous qui ont raté la version Wii U, vous pouvez maintenant l’essayer sur Nintendo Switch lors de sa sortie le 5 octobre.

LEGO Marvel Super Heroes était dirigé par Arthur Parsons en tant que directeur du jeu, dont l’amour pour les bandes dessinées Marvel s’est manifesté fortement dans un jeu à la fois ironique sur ses références tout en étant profondément affectueux et bien informé sur ses racines de bande dessinée. Parsons a quitté Tt Games plus tôt cette année, après 22 ans dans l’entreprise, laissant derrière lui un héritage comprenant les jeux LEGO Star Wars, les jeux LEGO Harry Potter et les jeux LEGO Batman.

LEGO Marvel Super Heroes 2, la suite un peu plus maladroite, est déjà sur le Switch, où vous pouvez l’acheter pour 49,99 £ (29,99 $), bien qu’il soit actuellement en vente pour 12,49 £ (7,49 $) jusqu’à la fin de la journée.