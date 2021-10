Lego rejette les sets basés sur Zelda, Among Us et plus

Les fans espèrent Lego les ensembles basés sur Zelda et Metroid sont anéantis aujourd’hui alors que les dernières décisions de révision de Lego Ideas sont dévoilées – et plusieurs ensembles liés aux jeux vidéo sont parmi ceux rejetés.

Ces ensembles sont à l’étude depuis un certain temps – nous en avons parlé en janvier de cette année. Depuis, les équipes de décideurs de Lego analysent et réfléchissent à chacun des ensembles proposés pour décider lesquels deviendront de vrais produits. Les conceptions ont été soumises dans le cadre du programme Lego Ideas, où les fans peuvent concevoir des ensembles Lego potentiels et les soumettre à un vote public – ceux qui obtiennent suffisamment de votes vont ensuite aux experts de Lego pour examen, et certains d’entre eux deviennent de vrais produits. que vous pouvez acheter.

Sur les plus de 50 ensembles de cette phase de révision de Lego Ideas, deux sont devenus des ensembles et un semble susceptible de continuer à devenir un véritable ensemble à l’avenir. Cependant, beaucoup d’autres ont été rejetés, y compris plusieurs emplacements de jeux vidéo: un château Legend of Zelda Hyrule, un ensemble de jeu Animal Crossing New Horizons, Samus Aran’s Gunship de Metroid et une réplique détaillée d’une carte d’entre nous.

Approuvé était un ensemble basé sur la série comique The Office et un modèle unique d’un quatuor de jazz. Ni rejeté ni approuvé n’est un ensemble Blanche-Neige et les Sept Nains, qui entrera vraisemblablement maintenant en négociations avec Disney. Vous pouvez tout lire sur le processus sur le site Lego Ideas.

Bien sûr, plus d’ensembles sont rejetés via Lego Ideas (un ensemble Zelda a même été rejeté en 2012), mais les fans avaient de l’espoir cette fois-ci, en particulier pour les ensembles sur le thème de Nintendo. Nintendo et Lego ont bien sûr maintenant une relation beaucoup plus étroite grâce au succès de Lego Super Mario, une gamme de jouets de construction qui s’est récemment étendue avec l’ajout de Lego Luigi.

Alors que les ensembles Lego Mario sont clairement destinés aux enfants, Lego semble commencer à adopter des ensembles pour adultes visant à chatouiller la nostalgie des fans plus âgés. Bloquer. Cela correspond à un changement général dans l’entreprise, Lego identifiant clairement qu’il existe un marché aussi important pour les modèles coûteux et compliqués pour les adultes ayant un revenu disponible que pour les ensembles éducatifs simples, bon marché et destinés aux enfants.

Lego Ideas a été un terrain fertile pour les offres Lego sous licence inhabituelles, donc l’ensemble de cette revue basée sur The Office. De plus, un récent ensemble Lego Ideas a fait le saut vers un véritable ensemble – un projet Sonic the Hedgehog Ideas a obtenu l’approbation de Sega et Lego, et sera lancé en tant que produit Lego approprié en 2022.

Ce ne devait pas être pour ces ensembles, cependant. Celui de Metroid semblait un long plan – c’est une série de niche après tout, même si Dread se vend bien – mais l’ensemble du château d’Hyrule a coché beaucoup de cases pour ce que l’équipe recherche généralement, y compris beaucoup d’œufs de Pâques et d’enfants -une valeur ludique divertissante.

Le partenariat entre Lego et Nintendo se poursuit – j’espère qu’il mènera un jour à des décors au-delà de Mario. Pour l’instant, cependant, le rêve est mort. La prochaine revue Lego Ideas n’inclut pas d’ensembles explicitement thématiques sur les jeux vidéo – mais elle inclut un modèle à l’échelle Lego d’un magasin Gamestop. Les résultats de cet examen seront disponibles dans les prochains mois.