LEGO retarde la sortie de l’ensemble Overwatch 2 alors qu’il révise son partenariat avec Activision Blizzard

LEGO a annoncé qu’il retarderait sa Coffret Overwatch 2 Titan car il examine actuellement le partenariat qu’il a avec Activision Blizzard.

Prévu pour le 1er février, LEGO Overwatch 2 Titan (76980) a été révélé en décembre, et Titan devait être le premier de la série à être lancé cette année. Mais LEGO a maintenant décidé de retarder Titan en raison de la situation actuelle chez ActiBlizz.

« Nous examinons actuellement notre partenariat avec Activision Blizzard, compte tenu des inquiétudes concernant les progrès réalisés pour répondre aux allégations persistantes concernant la culture du lieu de travail, en particulier le traitement des collègues féminines et la création d’un environnement diversifié et inclusif », a déclaré la société (via TheBrickFan).

« Pendant que nous terminons l’examen, nous suspendrons la sortie d’un produit LEGO Overwatch 2 qui devait être mis en vente le 1er février 2022.

Les choses vont mal chez Activision Blizzard depuis qu’un procès en juillet par le California Department of Fair Employment and Housing a été intenté contre elle pour des allégations de discrimination et de harcèlement sexuel.

Depuis, six trésoriers d’État américains ont fait pression sur l’entreprise pour qu’elle réponde à son scandale de harcèlement sexuel via une réunion avec les membres du conseil d’administration, et alors que l’entreprise semble essayer de se mettre sur la bonne voie et a licencié plusieurs personnalités clés, de récents les efforts remettent en question le sérieux de l’entreprise dans l’amélioration de ses pratiques en milieu de travail.