LEGO retarde le lancement de l’ensemble Overwatch 2 suite à l’allégation d’Activision Blizzard

Lego a retardé la sortie d’un prochain ensemble Overwatch 2 en raison d’allégations de harcèlement et de toxicité chez Activision Blizzard.

Dans une déclaration à The Brick Fan, la firme a déclaré que l’ensemble Overwatch 2 Titan n’allait pas sortir le 1er février comme initialement prévu. Lego est également en train de revoir son partenariat avec Activision Blizzard.

« Nous examinons actuellement notre partenariat avec Activision Blizzard, compte tenu des inquiétudes concernant les progrès réalisés pour répondre aux allégations persistantes concernant la culture du lieu de travail, en particulier le traitement des collègues féminines et la création d’un environnement diversifié et inclusif », a déclaré Lego dans un communiqué.

« Pendant que nous terminons l’examen, nous suspendrons la sortie d’un produit LEGO Overwatch 2 qui devait être mis en vente le 1er février 2022. »

Cela fait suite à plusieurs poursuites intentées contre Activision Blizzard concernant le mauvais traitement des femmes et d’autres minorités dans l’entreprise.

Un rapport du Wall Street Journal en novembre a révélé que l’inconduite sexuelle était connue du PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick, contrairement aux déclarations précédentes de l’exécutif.

