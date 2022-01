Lego retarde Overwatch 2 sur les allégations d’Activision Blizzard

Image : Blizzard

L’ensemble Overwatch 2 Titan de Lego ne sortira pas le mois prochain comme prévu. Le fabricant de jouets danois a annoncé aujourd’hui qu’il retardait la sortie jusqu’à ce qu’il puisse terminer l’examen de son partenariat avec Activision Blizzard, à la lumière des problèmes d’inconduite au travail rendus publics ces derniers mois.

L’ensemble Titan, le dernier d’un certain nombre d’ensembles sur le thème d’Overwatch ces dernières années, a été révélé en décembre dernier et devrait être mis en vente à partir du 1er février 2022, malgré le jeu dont il provient, Overwatch 2, ne pas frapper pendant au moins un an. . Comme indiqué pour la première fois par TheBrickFan, cette date de sortie a maintenant été repoussée indéfiniment alors que Lego se joint à un certain nombre d’autres organisations pour exprimer ses préoccupations concernant les informations sur la façon dont certains employés d’Activision Blizzard ont été traités au fil des ans.

« Nous examinons actuellement notre partenariat avec Activision Blizzard, compte tenu des inquiétudes concernant les progrès réalisés pour répondre aux allégations persistantes concernant la culture du lieu de travail, en particulier le traitement des collègues féminines et la création d’un environnement diversifié et inclusif », a écrit Lego dans un communiqué.

Image : Lego / Blizzard

À partir d’un procès en Californie déposé en juillet dernier, l’éditeur derrière Overwatch, Diablo et d’autres méga-franchises a été accusé de harcèlement sexuel généralisé et de discrimination, ainsi que de racisme et d’autres conditions de travail toxiques. Selon un article du Wall Street Journal en novembre dernier, le PDG Bobby Kotick était au courant des problèmes et, selon le journal, s’est parfois engagé lui-même à maltraiter les femmes.

Depuis lors, des milliers d’employés d’Activision Blizzard ont appelé Kotick à démissionner, tandis que les dirigeants de PlayStation, Xbox et Nintendo of America ont condamné les allégations dans des e-mails internes adressés au personnel. L’organisation à but non lucratif Girls Who Code est allée plus loin et a annoncé qu’elle romprait complètement les liens avec Activision Blizzard. Hier, le directeur de Xbox, Phil Spencer, a déclaré au New York Times dans une interview en podcast que Microsoft avait « changé la façon dont nous faisons certaines choses avec [Activision Blizzard]”, mais n’entre pas dans les détails et n’appelle pas à des changements de direction chez l’éditeur.

Jusqu’à présent, cependant, le conseil d’administration d’Activision Blizzard est resté fidèle à Kotick, sans doute en partie parce que certains d’entre eux sont amis avec le PDG vétéran depuis des années.