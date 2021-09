Lego retire bientôt certains ensembles Lego Super Mario

Le site britannique Lego a récemment marqué trois de leurs ensembles Super Mario comme « bientôt à la retraite », chacun étant sorti dans la première vague de produits Super Mario Lego. Les ensembles sont l’ensemble d’extension Boomer Bill Barrage, l’ensemble d’extension Whomp’s Lava Trouble et le pack de mise sous tension Builder Mario.

On suppose que cela signifie qu’une fois leur stock épuisé, il n’y aura plus de produits à acheter. Et bien que nous ayons au moins un certain avertissement que cela est imminent, les collectionneurs voudront probablement prendre ces ensembles tout de suite s’ils ne les ont pas déjà.

Les ensembles Super Mario se sont avérés incroyablement populaires, avec de nouvelles extensions et de nouveaux packs continuant à réaliser le potentiel inhérent de la gamme. Chaque ensemble est facturé comme un niveau qui simule des éléments de niveau réel de l’histoire de Mario que vous pouvez parcourir, notamment en utilisant une application intégrée pour suivre vos progrès. Les ensembles eux-mêmes sont des niveaux autonomes destinés à être construits ensemble, mais avec des éléments individuels qui peuvent être enchaînés pour créer des niveaux de votre propre création.

Et bien que les ensembles qui pourraient bientôt disparaître ne soient pas les meilleurs ensembles ou propositions de valeur, c’est un signe que la première vague d’ensembles Lego Super Mario pourrait être supprimée d’un jour à l’autre. Pourtant, avec leur popularité et le nombre de nouveaux ensembles et possibilités que Lego continue d’ajouter, nous allons probablement continuer à voir de nouvelles façons créatives de jouer à Lego Super Mario pour les années à venir.