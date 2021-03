LEGO se tourne vers le côté obscur avec les casques LEGO Star Wars Dark Vador et Scout Trooper ⋆ .

]]>]]>

LEGO a dévoilé trois nouveaux Lego Star Wars ensembles qui incluent le casque de Dark Vador, un casque de Scout Trooper et un droïde sonde impérial. Les ensembles sont disponibles en pré-commande maintenant et seront mis en vente le 26 avril; consultez les images promotionnelles et les détails ci-dessous…

Rendez hommage au Seigneur des Ténèbres des Sith avec ce casque à collectionner LEGO® Star Wars ™ Dark Vador (75304). Plongez-vous dans le processus de construction complexe et revivez les scènes classiques de la saga Star Wars en recréant la forme emblématique et les détails sinistres du casque dans le style LEGO.

Fuyez le stress de la vie quotidienne pendant un moment et profitez d’un moment de qualité en recréant chaque détail menaçant du casque de Dark Vador avec ce kit de construction LEGO® Star Wars ™ à collectionner (75304).

Le design emblématique du casque de Dark Vador est recréé dans des briques LEGO® pour susciter des souvenirs des scènes classiques de la saga Star Wars ™, et le présentoir avec plaque signalétique complète une pièce maîtresse impressionnante.

Cet ensemble de 834 pièces offre une expérience de construction complexe et enrichissante et constitue un excellent cadeau d’anniversaire, de vacances ou de surprise pour tout passionné de Star Wars ™, constructeur LEGO® expérimenté ou amateur. Mesurant plus de 20 cm de haut, 15 cm de large et 14 cm de profondeur, ce modèle de casque Darth Vader à construire n’a pas besoin de beaucoup d’espace pour l’affichage, mais a un grand impact visuel.

Testez vos compétences en construction et recréez des souvenirs de scènes épiques de Star Wars ™ en construisant le casque Scout Trooper (75305). Un ensemble de construction LEGO® Star Wars complexe offrant une façon amusante et créative de se détendre, chaque contour et détail du casque est magnifiquement recréé avec des briques LEGO.

Prenez le temps et défiez vos compétences de construction pour créer une interprétation en briques LEGO® merveilleusement détaillée d’un casque Star Wars ™ Scout Trooper (75305). Le look distinctif du casque d’un Scout Trooper est recréé dans le style LEGO®, des souvenirs inspirants des scènes de la saga Star Wars ™, et le support avec une plaque signalétique complète une pièce d’affichage cool.

Offrant une expérience de construction stimulante, cet ensemble de 471 pièces est un super cadeau d’anniversaire, un cadeau de vacances ou une surprise pour tout fan de Star Wars ™, constructeur LEGO® expérimenté ou amateur. Mesurant plus de 18 cm de haut, 11 cm de large et 12 cm de profondeur, ce modèle à construire ne prend pas beaucoup de place, mais il est sûr d’attirer l’attention de tous passant.

Rappelez-vous l’action épique de Star Wars: L’Empire contre-attaque sur la planète de glace Hoth en construisant le droïde sonde impérial (75306). Le droïde a des jambes mobiles et est livré avec un poteau transparent en brique pour le « suspendre » au-dessus d’une scène enneigée à construire.

Laissez-vous transporter sur la planète gelée de Hoth et suscitez des souvenirs des scènes classiques de Star Wars: L’Empire contre-attaque avec ce modèle détaillé de construction et d’affichage Imperial Probe Droid (75306). La figurine de droïde LEGO® à construire comprend des jambes mobiles et est livrée avec un poteau transparent en brique pour la « suspendre » au-dessus d’une scène enneigée à construire. L’ensemble comprend également une plaque d’information.

Offrant une construction complexe et enrichissante, cet ensemble de 683 pièces est un formidable cadeau d’anniversaire, de vacances ou de surprise pour tout connaisseur de Star Wars ™ ou constructeur LEGO® expérimenté. Mesurant plus de 27 cm de haut, 24 cm de large et 11 cm de profondeur, ce modèle à construire n’a pas besoin de beaucoup d’espace pour être exposé, mais il est sûr d’attirer l’attention des gens.

]]>]]>