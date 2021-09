LEGO Star Wars Battles fixe la date de sortie du 24 septembre ⋆ .

]]>]]>

Nous attendons toujours une date de sortie pour LEGO Star Wars : La saga Skywalker, mais en attendant, les fans pourront bientôt participer à des batailles multijoueurs en temps réel, un contre un avec courtoisie lorsque Batailles LEGO Star Wars sort la semaine prochaine.

Développé par TT Games Brighton et édité par Warner Bros. Games, Batailles LEGO Star Wars est une exclusivité Apple Arcade et permettra aux joueurs de mélanger et assortir des personnages et des véhicules de partout dans le monde Guerres des étoiles galaxie pour créer des armées imparables. Les joueurs déploieront des troupes et construiront des tours LEGO sur le champ de bataille alors qu’ils tenteront de détruire la base de leur adversaire et de maîtriser les deux côtés de la Force avec un deck d’armées du côté clair et du côté obscur, chacune avec son propre style de jeu différent.

LEGO Star Wars Battles sortira sur Apple Arcade le 24 septembre.

