LEGO Star Wars Battles se prépare pour un lancement le 24 septembre sur Apple Arcade

Warner Bros. Games, The LEGO Group et Lucasfilm Games apporteront les batailles LEGO Star Wars à Apple Arcade le vendredi 24 septembre, a confirmé Apple.

Le nouveau jeu verra les joueurs profiter de batailles multijoueurs PvP en temps réel, alors que les fans de Star Wars construisent leurs armées de personnages et de véhicules LEGO. Ils joueront également sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Le 24 septembre est un grand jour pour Apple. Non seulement la gamme iPhone 13 est en vente, mais la Fondation Isaac Asimov a également sa première Apple TV + le même jour.

Menez vos personnages LEGO® Star Wars™ préférés dans des batailles PvP multijoueurs en temps réel dans des arènes inspirées de lieux emblématiques de toute la galaxie ! Que se passe-t-il lorsqu’un Ewok affronte un Tusken Raider ? Un troupeau de porgs peut-il affronter un stormtrooper dans une impasse? Chewbacca pourrait-il affronter Boba Fett ? Qui gagnerait dans une confrontation entre Yoda et Dark Vador ? Collectionnez et améliorez les personnages, les troupes et les véhicules LEGO Star Wars et créez de formidables armées des côtés lumineux et obscur. Construisez des tours LEGO sur le champ de bataille et développez une stratégie pour attaquer, défendre et capturer un territoire alors que vous vous dirigez vers la base ennemie pour remporter la victoire ! Téléchargez ce jeu LEGO passionnant qui rassemble toutes les époques de la narration de Star Wars™ dans un style tower defense.

Il s’agit d’un titre Apple Arcade, ce qui signifie qu’il ne souffrira pas de problèmes tels que les publicités et les achats intégrés, garantissant, espérons-le, une expérience plus agréable tout autour. Vous pouvez également en savoir plus sur le jeu à venir sur le site officiel.

